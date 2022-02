Sport



Bama fa sua la sfida con Montale

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:58

BAMA ALTOPASCIO 77

LIBERTAS MONTALE 55

(23-14; 39-30; 60-42; 77-55)

Arbitri: Barbarulo e Cammilli

BAMA: Creati 7, Ponzo, Pellegrini 7, Del Frate 6, Pinzani 1, Bini Enabulele 9, Gueye 9, Salazar 22, Lorenzi 13, Doveri 3. All. Giuntoli

MONTALE: Metsla 15, Nesi 9, Kpadevi 8, Biagini 2, Magnini 9, Lazzeri 5, Rocco, Santangelo 6. All. Marcello

Due punti che servono come paracetamolo all'influenzato. Due punti che consentono di ripartire con fiducia verso le prossime gare. Due punti giunti al termine di un mach tutt'altro che entusiasmante, contro un avversario in soli 8 elementi (va detto che, sempre in 8 i ragazzi di Marcello avevano espugnato Livorno sabato scorso), con varie assenze. Varie assenze anche nel Bama che parte freddo ma pian piano si scalda. Si scalda soprattutto la mano di Salazar che inizia a colpire. Buono anche l'ingresso di Gueye che però deve scegliersi i tiri in modo più selettivo. Montale punta sul ritmo e dull'intensità, ben contrastate nel primo periodo dai rosablu (23-14). Sulle rotazioni il Bama deraglia un pò dai binari, sia in fase offensiva che difensiva. Metzla e Kpadevi ne approfittanto per il -7 (29-22). Altopascesi che, seppur in mezzo a errori, allungano prima di regalare tre liberi a Metzla a 1'' dalla sirena. RIpresa e Montale inizia ad avvertire la fatica. Il Bama dà lo strappo decisivo con un 6 a 0 (tripla di Salazcar e Del Frate) contro la aonz avversaria. I pistoiesi reagiscono ma é l'ulitmo sussulto. 60-42 al terzo fischio che diventA +20 (62-42). Montale lotta ma tre triple di Salazar aprono la porta del frigo per sistemarci il match. Sabato prossimo trasferta insiodiosa a Livorno, sponda Liburnia, che nel recupero di mercoledì ha battuto a sorpresa Campi Bisenzio dopo un overtime.