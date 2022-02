Sport



Bama-Montale, match con incognita

martedì, 1 febbraio 2022, 09:33

Bama o non Bama? In via Marconi si sfoglia la margherita cestistica per sapere se il match previsto per domani sera mercoledì 2/2 ore 20,30, PalaBridge, contro la Libertas Basket Montale, si disputerà. Gli indizi indurrebbero ad una risposta affermativa visto che gli ospiti hanno giocato regolarmente le tre gare previste dalla ripartenza. Tutto il contrario dei rosablu che ne hanno disputata una a Carrara, con 3 assenze e con un numero di allenamenti nelle gambe propedeutico ad un torneo di burraco, non ad una partita di basket. Difficile anche presentare il match.



Al debutto in campionato i rosablu uscirono sconfitti (81-71) dal PalaBertolazzi al termine di una gara brutta a livello difensivo. Il team avversario era al completo. Da lì in poi i pistoiesi hanno cambiato roster svariate volte per infortuni e altre esigenze. Non sapendo quindi gli effettivi da affrontare impossibile fare un report attendibile. Quello che é decisamente possibile, anzi obbligatorio, é portare a casa due punti che fungerebbero da flebo di ottimismo verso le fasi calde della stagione. Problemi per Gueye che, a causa di un vecchio infortunio e relativo intervento chirurgico, accusa dolori ad un ginocchio. Lo staff altopascese cercherà quantomeno di rimetterlo in piedi anche se non in buone condizioni. Niente da fare per Creati che non ha ancora ottenuto l'idoneità sportiva post covid. Sempre out Chiarugi.



"Lo sappiamo, é una gara infrasettimanale, in un impianto distante- dichiara il presidente altopascese Sergio Guidi- che in più si disputa ad un orario strano. Coltiviamo tuttavia la speranza di aver l'apporto dei tifosi rosablu. Apporto che non hanno mai fatto mancare e di cui - conclude Guidi - abbiamo bisogno più che mai in questo periodo difficile.