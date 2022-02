Sport



Giovani atleti Virtus protagonisti del fine settimana di gare

martedì, 1 febbraio 2022, 13:48

Entra nel vivo la stagione indoor dell’atletica leggera e gli ingranaggi della Virtus Lucca continuano a girare a memoria regalando grandi soddisfazioni per i traguardi importanti raggiunti nelle gare disputate nel corso del fine settimana.

Risultati eccellenti arrivano dalla Manifestazione Indoor Salti di Firenze dove un super Marco Pardini vince nel salto triplo categoria Cadetti con la misura di 11.70 mentre nel salto triplo femminile molto bene anche Elisa Fontana.

Al Meeting Indoor Salti Open di Firenze, sorprendente debutto stagionale per l’allieva Aurora Massaglia – da quest’anno allenata dal tecnico Luca Rapè - che fa registrare il primato personale indoor (5.49) nel salto in lungo, nella gara vinta da Cecilia Naldi con la misura di 5.60 e in cui hanno ben figurato anche Romy Galigani, Chiara Franceschini e Bianca Pelini.

Nel salto in lungo buon piazzamento per Carlo Bresciani (5.87) e buone prestazioni anche per Leonardo Pierotti e Gabriele Giannotti.

Un risultato importantissimo viene da Marina Senesi, accompagnata da Enrico Carelli storico coach del mezzofondo dell'Atletica Virtus Lucca, settima con lo stesso crono della quinta e della sesta classificate nella prestigiosa e affascinante gara internazionale di Cross Cinque Mulini a San Vittore Olona.

Strepitoso tempo per Clarice Gigli che al Meeting Carrara Indoor che con 5.10.31 sui 1500 metri migliora di 6 secondi il personal best.

Al Meeting Nazionale Indoor di Ancona, Virtus Lucca protagonista con:

Antonj Possidente, sul secondo gradino del podio nella gara del getto del peso con la misura di 15.07; Simone Torturo, 1.56.79 negli 800 maschili e Marta Castelli, 2.13 negli 800 femminili e 4.38 sui 1500 metri. Molto bene anche Pietro Faraggiana (6.99) e Francesco Cordoni sui 60 metri.