Idea Pieroni campionessa italiana indoor categoria 'Promesse'

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:51

L’oro di Idea Pieroni nel salto in alto ai Campionati italiani indoor di Ancona è l’istantanea del fine settimana di gare che incorona l’atleta barghigiana, dallo scorso anno in forza anche al Gruppo Sportivo Carabinieri, campionessa italiana indoor categoria Promesse regalando all’Atletica Virtus Lucca questa e tante altre soddisfazioni. È bastata la misura di 1.82 perché Idea Pieroni si imponesse sulle dirette avversarie contribuendo in modo sostanziale all’undicesima posizione finale della Virtus nella classifica femminile di società. A determinare questo buon piazzamento sono stati necessari gli ottimi risultati delle altre atlete impegnate nella due giorni marchigiana: Cecilia Naldi ottava nel lungo con 5.83, Clarice Gigli sui 1500 metri con 5.11.64 e Martina Bertella sui 60 metri con 7.82.



A Padova si registra il nuovo personal best indoor per Zohair Zahir con 8.21 sui 3000 metri al termine di una bellissima prova.



Molto bene anche tutti i giovani impegnati tra sabato e domenica al Meeting Carrara Indoor che ha visto protagonisti oltre ottanta atleti delle categorie Cadetti e Cadette, Ragazzi e Ragazze molti dei quali all’esordio in una vera competizione. Tra matricole e atleti al secondo anno di gare a fare da trascinatori, il movimento Virtus ha dato sfoggio della qualità del proprio lavoro e della bontà dei propri obiettivi con l’intero numero dei suoi tesserati impegnati.



Tra i Cadetti spiccano sui 50 metri l’argento di Marco Pardini con 6.50 e le buone prove di Cristian Cordoni e Vutha Locci; sui 50 ostacoli il sesto posto di Braian Doga con 8.70; sugli 800 le prestazioni di Matteo Luti, Nicola Petroni e Gioele Ciomei e nel lancio del peso il quinto e il sesto posto di Martino Risigari e Braian Doga rispettivamente con la misura di 9.68 e 8.98.

Tra le Cadette eccellente primo posto per Sara Barsotti nel lancio del peso con 8.24, sui 50 metri buon esito per Viola Perotti e Noemi Mele, quest’ultima protagonista anche della gara 50 ostacoli insieme a Veronica Landucci.



Tra i Ragazzi ancora un exploit di Giulio Guccione, oro negli 800 metri con 2.35.90 in una gara in cui hanno ben figurato anche Federico Pellegrini, sul terzo gradino del podio con 2.43.78, Paolo Cantoni, Luca Pasquini, Yabsra Meschi, Gabriele Lombardi, Matteo Donati e Giacomo BaniUn altro podio per Giulio Guccione, terzo sui 50 metri con 7.48 mentre sui 50 ostacoli bellissimo secondo posto per Federico Pellegrini con 8.47. Argento anche per Paolo Cantoni nel lancio del peso con la misura di 9.76.



Risultati strepitosi anche per le Ragazze con in testa il doppio ora di Nikola Trzos, classe 2009, vincitrice sia sui 50 metri con 7.37 – gara in cui si è ben piazzata anche Rachele D’Arrigo - , sia sui 50 ostacoli con 8.60. Sugli 800 metri, quarta e sesta posizione per Mia Galigani e Susanna Tambellini rispettivamente con il crono di 2.56.62 e 2.57.05.

Infine, buona prestazione per Sara Paterni settima nel lancio del peso con 5.75.