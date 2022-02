Sport



Il Bf Porcari centra la prima vittoria del 2022 contro Pisa

martedì, 1 febbraio 2022, 12:04

P.F. Pisa vs B.F. Porcari 44-62

(16-16)(30-36)(38-56)

Menchetti 13, Peri 3, Fusco 7, Tessaro 2, Belfiori 15, Casentini 2, Parlanti 3, Giovacchini 5, Bonciolini, Baroni, Del Carlo, Bartoli 12. Allenatore Stefano Corda.

Primo selfie e prima vittoria del 2022 per le ragazze di Porcari che si aggiudicano con la P.F. Pisa due punti fondamentali al consolidamento del primato nel girone del campionato di serie C. Una seconda parte di gara esaltante sancisce il sesto risultato positivo e le giuste motivazioni per affrontare la P.F. Montecatini nel match casalingo che si terrà il 20 febbraio con inizio alle ore 18.00.

Queste le dichiarazioni a fine partite di coach Stefano Corda: “Abbiamo giocato una partita fatta di tanti errori e sicuramente non abbiamo giocato la nostra miglior pallacanestro. Siamo partiti concedendo troppo in difesa alle nostre avversarie, permettendo loro di segnare canestri facili con tiri aperti e canestri da seconde opportunità. Abbiamo subito troppo per l’idea di pallacanestro che abbiamo. Questo ha tolto anche un po’ di fiducia al nostro attacco. Siamo stati comunque bravi nel terzo quarto ad aumentare l’intensità difensiva e con un parziale importante abbiamo chiuso definitivamente l’incontro, che abbiamo poi ben controllato nell’ultimo periodo di gioco. La partita non era semplice per tanti motivi: tornavamo a giocare a distanza di 42 giorni dall’ultima partita disputata e con non molti allenamenti nelle gambe. La situazione dei contagi Covid è una variabile sicuramente da considerare. Alcune ragazze negli ultimi 45 giorni si sono allenate con poca continuità a causa della riscontrata positività al Coronavirus, e questo ha condizionato la qualità dei nostri allenamenti nell’ultimo periodo. Sono sicuro però che nelle prossime settimane recupereranno tutte la miglior condizione”.