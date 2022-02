Sport



La Focolaccia alla 49^ edizione della Marcialonga

domenica, 6 febbraio 2022, 16:28

La “Focolaccia Sci Fondo Lucca” ha voluto festeggiare i suoi 50 anni di storia, oltre che con la pubblicazione del libro Una traccia di amicizia e sport lunga cinquant’anni, anche con una significativa partecipazione di atleti, il 30 gennaio 2022, alla 49^ Marcialonga, la popolare gara sciistica che si snoda per settanta chilometri tra i paesi delle Valli trentine di Fiemme e Fassa.

Un nutrito gruppo si è presentato compatto, già sabato 29, alla “Marcialonga Stars”, una importante iniziativa benefica a sostegno della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) ONLUS. La gara si svolge lungo un anello delineato e “battuto” nel “Centro del Fondo Lago di Tesero”. Da segnalare la nutrita partecipazione dei soci Focolaccia e nell’occasione il prestigioso terzo posto di Francesca Guidotti.

Nel corso delle premiazioni, i componenti del Consiglio direttivo della “Focolaccia” (presenti quasi al completo), hanno consegnato alcune copie del libro sociale, fresco di stampa, al Presidente del Comitato Marcialonga Angelo Corradini e a Mario Cristofolini, uno degli ideatori storici della popolare manifestazione sportiva. Lo sci club lucchese, infatti, nacque nel 1971 anno della prima marcialonga e da allora, ogni anno, almeno un atleta si è sempre classificato tra coloro che hanno concluso la gara. Per questo motivo il Gruppo è stato insignito del riconoscimento di Sci Club “Senatore”.

Il giorno della gara è iniziato ufficialmente alle 6,00 con l’abbondante colazione che, volenti o nolenti, è d’obbligo consumare se si vuol sopravvivere lungo il percorso. Poi, tutti a Moena per la partenza fissata alle 8.30. Qualche foto per allentare la tensione, l’emozione dei neofiti, ma anche quella dei veterani che, in fila, pronti a scattare in avanti dopo il classico “colpo di cannone”, avvertono, come la prima volta, il sapore della sfida.

Il tracciato non manca di punti critici (strettoie infide, ponti da attraversare, salite improvvise e discese con neve ghiacciata), che lo spirito competitivo dei partecipanti rende spesso pericolosi. La temperatura, non particolarmente fredda, ha compromesso la scorrevolezza degli sci soprattutto nelle ore centrali.

Sul traguardo di Cavalese sono arrivati via via Alessandro Nesi (il più allenato), Matteo Lucchesi, Riccardo Micheli, Massimo Guidi, Tommaso Bambini, Claudio Salvetti, Francesca Guidotti, Elisa Cerri, Francesca Cerri, Mauro Guidotti e Roberto Cerri. Si sono cimentati sulla distanza ridotta dei 45 Km per l’arrivo a Predazzo anche Davide Seghieri, Gianni Salvetti, Alessio Sensi e il veterano Luciano Lucchesi.

Numerosi “supporter “lucchesi che, orchestrati dal vice presidente Luciano Fanucchi, hanno incitato i loro atleti in vari punti del percorso. Unica nota spiacevole l’incidente di gara ai danni di Liano Picchi, travolto da due partecipanti a dir poco indisciplinati e condotto in ospedale con una distorsione alla spalla che ha richiesto un intervento ortopedico d’urgenza. Una massiccia e appassionata partecipazione quella della Focolaccia che attesta ancora una volta la vitalità dello sci club lucchese impegnato nella promozione dello sci di fondo e nella pratica, in rappresentanza della Toscana, del Biathlon giovanile a livello nazionale.

Riportiamo alcune impressioni che delle nostre atlete a caldo hanno esternato e che avremmo piacere venissero riportate: sono acute e attente spiegazioni dell’essenza di unasocietà che in cinquanta anni di attività ha fatto della socialità, dell’amicizia, del piacere di condividere…il suo credo.

I concetti che sono stati espressi, dopo una faticaccia come la Marcialonga, avvalorano che l’amicizia e il sentirsi come in una famiglia, nonostante i tempi, è ancora possibile.

Scrive Cerri Francesca

la Focolaccia Biathlon Lucca è famiglia per tutti quelli che ne fanno parte da una vita intera o le si sono avvicinati lungo il percorso

Siamo un po’ tutti figli e figlie dei più grandi, fratelli e sorelle, e i più piccoli nipoti di tutti

Ieri la Marcialonga l’ha fatta chi era sugli sci, ma anche chi era a bordo pista a fare tifo e foto e chi da casa seguiva da lontano

Non è stata la mia prima (molto probabile l’ultima) ma le emozioni, la fatica, i paesaggi ma soprattutto la compagnia e le risate insieme meritano ogni ora, km, sveglia all’alba, caloria spesa e muscolo dolorante…sempre!!!

auguri famiglia sugli sci per tanti altri anni insieme…questi sono stati ‘solo’ i primi 50

Francesca Guidotti

Dopo oltre 40 anni di sci di fondo ... l'ho fatta...eh si..

la mitica Marcialonga....l'olimpiade dello sci di fondo come urlava ieri lo speaker...70 km di sci, di sole, di fatica, di condivisione, di neve, di ristori, di sorrisi, di urla di incitamento, di amicizia...un'esperienza incredibile...strafelice di averla portata in fondo...

E ancora un grande augurio alla nostra (e un po' mia) Focolaccia Biathlon Lucca per i suoi 50 anni di attività....che ci ha riuniti ancora una volta sopra i binari bianchi di neve

Elisa Cerri

con-divìdere: dividere insieme con altri. E i 70 km della Marcialonga si con-dividono proprio tutti. Qualche km lo metti sulle 5000 paia di sci che ti ritrovi accanto alla partenza. Un altro bel po' te li mangi inzuppati in un rinfrancante the caldo offerto nei punti ristoro. Molti, moltissimi se li prendono gli amici che ti aspettano infreddoliti a bordo pista e ti urlano un fondamentale "forza!"; un bel po' se li prende anche chi non c'è, ma si sente forte, sempre, lo stesso. La maggior parte li dai ai tuoi compagni di pista, a chi è arrivato gomito a gomito con te, a quelli che sono arrivati un'ora prima e soprattutto a quelli che, stoicamente, sono arrivati, al buio, un'ora dopo. E gli ultimi, i più duri, che mancano per arrivare, se li prende chi è spuntato dietro l'ultima curva e se li è portati via. E alla fine i 70 km sono spariti, divisi un pezzo per uno. E qui con-divido la felicità