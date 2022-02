Master class alla palestra Samurai Karate

Altri articoli in Sport

lunedì, 7 febbraio 2022, 08:37

Le parole del DS Amaranto Maurizio Dal Porto dopo il match contro la Lastrigiana terminato 1-0 per i padroni di casa

domenica, 6 febbraio 2022, 16:28

La “Focolaccia Sci Fondo Lucca” ha voluto festeggiare i suoi 50 anni di storia, oltre che con la pubblicazione del libro Una traccia di amicizia e sport lunga cinquant’anni, anche con una significativa partecipazione di atleti, il 30 gennaio 2022, alla 49^ Marcialonga

domenica, 6 febbraio 2022, 16:19

Il Bama torna dal ristrutturato PalaBastia di Livorno (molto bello, peccato per le tribune che impongono il binocolo) con due punti in bauliera

domenica, 6 febbraio 2022, 12:39

Rolf Sorensen, il "vichingo" che da ragazzo frequentava il liceo ad Helsinge nella contea di Frederiksborg strappato agli studi dalla sua grande voglia di emergere nel ciclismo, perché la bicicletta in Danimarca è una identità genetica dei suoi abitanti

domenica, 6 febbraio 2022, 08:39

Il Basket Le Mura Lucca non stecca l’appuntamento con la dodicesima vittoria della sua ottima stagione violando in rimonta, in una partita fortemente sconsigliata ai deboli di cuore, il parquet di una Scotti Rosa Empoli che ha dimostrato di non meritare assolutamente l’ultimo posto in classifica

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:07

Problemi tecnici che hanno interessato il portale utilizzato dagli organizzatori durante le fasi di pre-iscrizione alla gara, hanno causato la perdita dei dati precedentemente raccolti