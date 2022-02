Sport



Noemi palleggio sublime e Cuneo espugna anche il Palacarneroli

lunedì, 7 febbraio 2022, 18:47

di Valter Nieri

La Bosca San Bernardo Cuneo, guidata dalla regia e dal palleggio sublime di una Noemi Signorile tornata a giocare come ai suoi tempi migliori, espugna anche il Palacarneroli di Urbino imponendo la resa per 3-0 alla Megabox Vallefoglia consolidando nel 18.o turno di campionato la sua settima posizione in classifica, in virtù della sconfitta interna de Il Bisonte maturata al Palazzo Wanny contro Acqua & Sapone Roma. Le biancorosse sono in piena corsa per garantirsi un posto nei play off, obiettivo prefisso ad inizio stagione. Con questo successo salgono a sei i risultati utili consecutivi della squadra di coach Pistola, dei quali cinque vinti ed uno perso al tie-break a Scandicci facendo però sudare le nuove leader della classifica della Savino Del Bene che dividono il primato assieme alla Pro Victoria sorprendentemente vincitrice al Palaverde contro le campionesse d'Europa in carica dell'Imoco Conegliano. Continua quindi il buon momento delle biancorosse e di Noemi Signorile che, dopo aver deliziato con il suo gioco gli sportivi cuneesi contro Il Bisonte al PalaBrebanca tanto da meritarsi l'MVP dell'incontro, si è ripetuta in trasferta mettendo in mostra tutto il suo patrimonio di capacità coordinative. La fuoriclasse di San Gillio, piccola frazione collinare torinese, mette il meglio di sé per il secondo anno consecutivo a disposizione di Cuneo, che lei ha scelto per proseguire la sua splendida carriera. Ha preso in mano la squadra da buon capitano ed in sintonia con coach Pistola sta elegantemente dettando i ritmi con classe cristallina, visione di gioco ed intuizione.

ALICE DEGRADI MVP AL PALACARNEROLI

Questo il roster di Cuneo: in diagonale Signorile opposta a Gicquel; Squarcini e Stufi al centro; Jasper-Degradi coppia di bande; Gay libero in sostituzione dell'infortunata Ilaria Spirito. Una formazione un po' rimaneggiata dal momento che Pistola non ha potuto schierare nemmeno la russa Sofya Kuznetsova non al meglio delle condizioni mentre è stata come sempre utile partecipando al gioco della squadra Gaia Giovannini chiamata in causa in alcune fasi in seconda linea. Il punteggio: 20-25/23-25/21-25. Il gioco è quasi sempre stato comandato da Signorile e compagne eccetto il secondo set dove c'è stata una forte reazione di Vallefoglia che conduceva con un parziale di 21-18, subendo però negli ultimi nove giochi sette punti dalle biancorosse che hanno visto premiare la loro concentrazione ed anche una certa superiorità a livello tecnico.

"Siamo serene e consapevoli dei nostri mezzi-dice Noemi a La Gazzetta di Lucca-più si vince e più si prende fiducia e tutte le ragazze quando sono chiamate in causa offrono un buon rendimento come Alice Gay che ha degnamente sostituito Ilaria Spirito".

MVP e top-scorer dell'incontro una ritrovata Alice Degradi che sembra abbia definitivamente smaltito il lungo infortunio. La schiacciatrice pavese ha messo a segno 19 punti con il 64% di efficienza, facendo meglio anche della forte centrale avversaria trinidadiana Jack-Kisal Sinead che con la sua altezza sfiora i due metri imperversando a muro.

"Puntiamo a raggiungere Chieri-continua la Signorile-che ci precede di soli tre punti. Il sesto posto penso che sia alla nostra portata"

CALENDARIO IMPEGNATIVO

La Bosca San Bernardo è attesa ora da un calendario molto difficile ad iniziare da sabato quando sul taraflex di San Rocco Castagnaretta per la sesta giornata di ritorno dovrà affrontare Igor Gorgonzola, quindi la trasferta al Palaverde di Villorba ed ancora il derby contro Chieri.

"Ci aspettano partite molto toste-conclude la regista di Cuneo-però ci arriviamo con la mente libera e con tanta voglia di fare bene. Mi aspetto contro Novara una partita durissima, in palio c'è molto ed è una grande occasione per entrambe. Noi dobbiamo giocare come nelle ultime partite".

L'incontro avrà inizio alle 20,30. Una partita che si preannuncia spettacolare con tanta qualità da entrambe le parti. Con Noemi Signorile in campo tutto è possibile. Anche rimediare a situazioni difficili come quando più volte ha disteso il braccio destro a spalla elevata indirizzando la palla con una mano. Colpi che appartengono alle grandi del volley come lei.



