Rally del Carnevale: Aci Lucca invita i concorrenti a confermare l'iscrizione

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:55

Febbre del sabato sera al PalaSammontana di Empoli per la sfida del Granducato di Toscana, palla a due fissata per le 20:30, tra l’Use Rosa Scotti e il Gesam Gas e Luce Lucca, ultimo appuntamento prima delle sosta dedicata agli impegni delle nazionali

venerdì, 4 febbraio 2022, 10:46

Archiviato l'ampio successo con Montale é già tempo di una nuova gara per il Bama. Domani pomeriggio ore 19,00, i rosablu saranno di scena alla Palestra Bastia di Livorno, avversario la Libertas Liburnia

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:49

La settimana di allenamenti dell’Atletica Virtus Lucca è ripresa con grande entusiasmo, anche sulla scia dei brillanti risultati ottenuti dagli atleti delle categorie Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Promesse nella quarta prova regionale dei Campionati di società di Cross svoltisi ad Arezzo

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:58

Due punti che servono come paracetamolo all'influenzato. Due punti che consentono di ripartire con fiducia verso le prossime gare. Due punti giunti al termine di un mach tutt'altro che entusiasmante, contro un avversario in soli 8 elementi (va detto che, sempre in 8 i ragazzi di Marcello avevano espugnato Livorno...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 16:09

Alla Coppa Toscana Mtb le novità non finiscono mai. Mentre si lavora in maniera costante alla prima gara del calendario, il ritorno alla sua collocazione originale della GF Castello di Monteriggioni programmata per il 20 marzo, ci sono importanti notizie che riguardano la challenge nel suo complesso

martedì, 1 febbraio 2022, 13:48

Entra nel vivo la stagione indoor dell’atletica leggera e gli ingranaggi della Virtus Lucca continuano a girare a memoria regalando grandi soddisfazioni per i traguardi importanti raggiunti nelle gare disputate nel corso del fine settimana