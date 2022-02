Sport



Tante novità per la Coppa Toscana Mtb

mercoledì, 2 febbraio 2022, 16:09

Alla Coppa Toscana Mtb le novità non finiscono mai. Mentre si lavora in maniera costante alla prima gara del calendario, il ritorno alla sua collocazione originale della GF Castello di Monteriggioni programmata per il 20 marzo, ci sono importanti notizie che riguardano la challenge nel suo complesso. La prima riguarda il riconoscimento del circuito da parte della Fci Toscana e la possibilità per tutti coloro che chiuderanno nelle prime 5 posizioni di categoria di partecipare alla grande sfida della Castro Legend, la competizione di fine stagione in Puglia (data il 23 ottobre) che metterà a confronto i migliori dei principali circuiti nazionali.

Un’altra importante novità riguarda l’inserimento delle categorie Under 23 e MW3, ma non solo. Una speciale classifica media di regolarità, Average Ranking, premierà anche gli abbonati più regolari. In che modo? Si farà una media per ogni gara prendendo i tempi del primo e dell’ultimo concorrente. Un premio speciale andrà ai 7 biker che si saranno avvicinati maggiormente al tempo medio risultante.

Il prestigio che la Coppa Toscana Mtb acquisisce ogni anno si vede anche dall’interesse che grandi aziende stanno mostrando nei suoi confronti. Ecco così che nelle ultimissime settimane sono stati stretti accordi con la CST/Bollé che fornirà materiale in abbondanza per le premiazioni finali, al pari della Gallo Moto che in occasione delle singole manifestazioni metterà in palio revisioni gratuite delle forcelle. Altri sponsor importanti sono l’azienda di abbigliamento MB Sportwear che fornirà tutte le maglie dei leader di categoria e Leecougan, partner tecnico. Infine l’Epica Sport farà avere uno speciale gadget a tutti gli abbonati.

A tal proposito le iscrizioni al circuito sono ancora aperte con la possibilità di scegliere fra l’abbonamento Classic di 180 euro che garantisce la partecipazione alle prime 7 prove e quello omnicomprensivo di 230 euro che darà l’accesso anche alla tappa finale, la Capoliveri Legend Cup del 15 ottobre. Un’annotazione tecnica a proposito della quinta tappa, la GF a Piazza a Piazza del prossimo 22 maggio a Prato, per la quale gli organizzatori hanno previsto l’inversione del senso di percorrenza del tracciato rispetto agli ultimi anni. Appuntamento quindi il 20 marzo a Monteriggioni (SI), continuate ad allenarvi e fatevi trovare pronti…

Per informazioni: www.coppatoscanamtb.it