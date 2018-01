Il cinema ambientale sbarca a Perugia

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 29 gennaio 2018, 00:42

Pubblicata di recente la delibera che classifica le acque costiere. L’89 per cento risulta “eccellente”, una quota in costante crescita negli ultimi anni. Permane un 3 per cento di acque di qualità scarsa

sabato, 27 gennaio 2018, 15:09

I risultati della settimana sull’edilizia appena conclusasi parlano chiaro: l’attenzione e la sensibilità verso una qualità del costruire diversa dal passato sono l’unica strada per far uscire il settore dalla crisi in cui si trova dal 2009

sabato, 27 gennaio 2018, 01:09

Sviluppo sostenibile al centro del convegno "Abitare Mediterraneo: innovazioni e metodi di costruzione per un'edilizia sostenibile", che si è svolto nella sala assemblea di palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:34

Al termine di una settimana densa di incontri, dibattiti, confronti e convegni, si chiude domani – sabato 27 gennaio – la prima settimana dell’edilizia sostenibile promossa da Cna costruzioni e da Cna istallazioni impianti nella sede del Polo Tecnologico Lucchese a Sorbano del Giudice

lunedì, 22 gennaio 2018, 12:56

“Abitare Mediterraneo”, la piattaforma regionale di cui Lucense è partner, è una delle protagoniste della settimana dell’“Edilizia Sostenibile”, promossa da CNA Costruzioni e CNA Installazione Impianti di Lucca

sabato, 20 gennaio 2018, 17:25

Si è aperta nel migliore dei modi l’iniziativa dedicata all’ “Edilizia Sostenibile” promossa da Cna costruzioni e da Cna istallazioni impianti nella sede del Polo Tecnologico Lucchese a Sorbano del Giudice