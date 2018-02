55100 al festival della didattica digitale: l’azienda lucchese, regina del riuso, allestisce lo spazio conferenze

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

mercoledì, 21 febbraio 2018, 22:24

Snpa aderisce alla Campagna nazionale lanciata da Rai Radio 2 e sollecita tutti gli addetti del Sistema in Italia a dedicare una giornata al camminare. Tutte le iniziative promosse dal Sistema

mercoledì, 21 febbraio 2018, 08:46

Attraverso una sinergia tra ordini professionali di agronomi e architetti, a quasi tre anni dall’entrata in vigore del PIT/PPR, avente valenza di Piano Paesaggistico, è stata organizzata una giornata di studio e discussione interdisciplinare che intende fare il punto su aree boscate e paesaggio (art. 142, co. 1, lett.

martedì, 20 febbraio 2018, 11:08

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, è il nuovo Presidente della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità, iniziativa frutto di una partnership tra aziende ed enti di ricerca che si propone di favorire, all’insegna dell’open innovation, la nascita e lo sviluppo di start-up ad elevata intensità tecnologica

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:31

In Lucchesia tanti edifici invenduti sono stati costruiti in modo non adeguato alle normative energetiche. La constatazione viene dal Centro Studi YouTrade, ed è stata fatta durante il convegno "L'economia circolare riparte dall'edilizia", che si è svolto oggi presso la chiesa di San Francesco

giovedì, 15 febbraio 2018, 18:24

Il 91,5 per cento delle donne si trova a fare i conti con lievi malesseri ricorrenti, come problemi intimi, dolori mestruali e, soprattutto, mal di testa, disturbi gastrointestinali e da stress. Per risolverli, il 58 per cento delle donne ricorre ai farmaci di automedicazione

mercoledì, 14 febbraio 2018, 22:45

L’articolo tratta del lavoro svolto da Arpa Toscana per la definizione di metodi analitici per determinare la presenza nelle acque superficiali e sotterranee di inquinanti emergenti quali il glifosate e i Pfas