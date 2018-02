Sviluppo sostenibile



Agronomi e architetti a confronto sulla tutela dei boschi e delle foreste

mercoledì, 21 febbraio 2018, 08:46

Attraverso una sinergia tra ordini professionali di agronomi e architetti, a quasi tre anni dall’entrata in vigore del PIT/PPR, avente valenza di Piano Paesaggistico, è stata organizzata una giornata di studio e discussione interdisciplinare che intende fare il punto su aree boscate e paesaggio (art. 142, co. 1, lett. g), Boschi e foreste del D.lgs. 42/2004 s.m.i.).



In un quadro culturale e normativo in evoluzione, la valenza paesaggistica del bosco coinvolge diverse discipline inerenti la gestione dei territori agricoli ed la sicurezza del territorio, sarà questa l’occasione per una riflessione sul ruolo dei boschi in termini di tutela del paesaggio grazie all'intervento di esperti ed istituzioni che si confronteranno anche sugli effetti generati dalla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale in termini di pianificazione, tutela del paesaggio e sviluppo del settore agro-forestale.



L’evento coordinato da l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa Lucca e Massa Carrara e la Federazione Regionale Toscana Ordini Provinciali Dottori Agronomi e Dottori Forestali, l’Ordine degli Architetti PPC di Lucca e l'Ordine degli Architetti PPC di Massa Carrara, avrà luogo giovedì 22 febbraio 2018 dalle 09:30 alle 18:30 presso l’Auditorium “Maria Emilia Minuto”, I.C. Don Lorenzo Milani Via Pisa, 18 – Marina di Massa (MS).