Contaminanti emergenti, una sfida continua per il sistema delle Agenzie ambientali

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

mercoledì, 14 febbraio 2018, 22:45

L’articolo tratta del lavoro svolto da Arpa Toscana per la definizione di metodi analitici per determinare la presenza nelle acque superficiali e sotterranee di inquinanti emergenti quali il glifosate e i Pfas

sabato, 3 febbraio 2018, 13:38

Settantadue escursioni in programma per i primi giorni di febbraio. Con le guide Ambientali Escursionistiche AIGAE la grande opportunità di stare bene, insieme, ammirando la geologia del territorio italiano, l'arte, la cultura. Un'Italia di domenica davvero unica

giovedì, 1 febbraio 2018, 19:08

Il “Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio” ha sempre indicato la VIA come un passaggio obbligato per un progetto così grande che, sia durante i lavori, sia dopo, avrà forti ripercussioni sulla comunità

martedì, 30 gennaio 2018, 17:04

Questo appuntamento ricorre in occasione dell’anniversario dell’adozione della Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971, in cui si riconosce il valore di queste aree come habitat prioritario per la biodiversità animale e vegetale e per la loro funzione ecologica fondamentale

lunedì, 29 gennaio 2018, 00:46

Otto pellicole in sei mesi. Una rassegna con i film che hanno vinto durante gli ultimi sei anni il “Green Drop Award”: il riconoscimento di “Green Cross Italia”. Dirette streaming

lunedì, 29 gennaio 2018, 00:42

Pubblicata di recente la delibera che classifica le acque costiere. L’89 per cento risulta “eccellente”, una quota in costante crescita negli ultimi anni. Permane un 3 per cento di acque di qualità scarsa