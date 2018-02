Sviluppo sostenibile



Edilizia, l'analisi di YouTrade: "A Lucca si è costruito in modo non adeguato"

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:31

di eliseo biancalana

In lucchesia tanti edifici invenduti sono stati costruiti in modo non adeguato alle normative energetiche. La constatazione viene dal Centro Studi YouTrade, ed è stata fatta durante il convegno "L'economia circolare riparte dall'edilizia", che si è svolto oggi presso la chiesa di San Francesco. L'evento è stato ideato e organizzato dal Co.Ri.Ed. (Consorzio Rivenditori Edili) e dalla Virginia Gambino Editore.

"L'edilizia a Lucca ha vissuto una stagione di grande crescita, anche in epoca recente: dal 2001 al 2011 sono stati costruiti circa 10mila edifici" ha spiegato il dottor Federico Della Puppa (coordinatore scientifico del Centro Studi YouTrade) che si è soffermato sulle caratteristiche di costruzione degli edifici lucchesi, e sulla loro compatibilità rispetto alla normativa sul risparmio energetico e sulla riduzione dei consumi. "In provincia, quasi metà di quello che è stato costruito è stato costruito tra il 1946 e il 1990, nel 1991 c'è stata alla prima legge che guardava al risparmio energetico – ha continuato. – Sono edifici che cominciano ad avere 30-40 anni, e sui quali bisogna intervenire. Interventi che sono utili per ridurre i consumi ma soprattutto per conseguire gli obiettivi di Europa 2020, che guardano ad esempio alla riduzione della CO2 e dell'inquinamento dell'aria". La necessità di interventi riguarda anche le costruzioni più recenti. "Tutto ciò che è stato costruito dal 2001 in poi è stato costruito con metodologie vecchie, non adeguate agli standard attuali, e quindi oggi abbiamo tantissimi edifici e alloggi che sono non solo invenduti (perché magari è stato costruito troppo) ma sono anche invendibili perché sono in classi energetiche non adeguate". Da rilevare in positivo, secondo YouTrade, è comunque la convenienza economica degli investimenti nell'edilizia. "Investire nei muri di casa propria comporta dei rientri che sono molto migliori di quelli che potrebbero portare BOT o CCT – ha sostenuto Della Puppa. – Dobbiamo guardare all'edilizia con un nuovo occhio, Lucca può fare un grande passo".

"Sono decisamente contenta di come si sta sviluppando il convegno. C'è una buona risposta, il pubblico è molto attento agli interventi – ha detto la presidente del Co.Ri.Ed. Micaela Bosi Picchiotti riguardo all'iniziativa odierna. – C'è la necessità di fare il punto della situazione, capire dove siamo e dove possiamo spingere l'economia dell'edilizia quantomeno nel nostro splendido territorio".