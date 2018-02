Escursioni dedicate al Birdwatching primaverili sul lago di Massaciuccoli

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

domenica, 25 febbraio 2018, 22:50

Home, polluted home, Altro che casa, dolce casa: l’abitazione in cui viviamo è, spesso,più inquinata dell’ambiente urbano da cui cerchiamo riparo. Ben tre dei dieci principali fattori di rischio ambientale per la nostra salute – nell’ordine quelli generati dall’uso dicombustibili solidi (carbone, legna), ilfumo di sigaretta e alcune polveri sottili...

venerdì, 23 febbraio 2018, 02:25

Chiamata intercontinentale per Alessio Ciacci, Presidente di Asm Rieti ed ACSEL Val di Susa, recentemente premiato come Campione per l'Economia circolare a Bruxelles e a Vienna per l'Innovation in Politics Awards

mercoledì, 21 febbraio 2018, 22:24

Snpa aderisce alla Campagna nazionale lanciata da Rai Radio 2 e sollecita tutti gli addetti del Sistema in Italia a dedicare una giornata al camminare. Tutte le iniziative promosse dal Sistema

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:01

Nel mondo della tecnologia e dell’avanguardia del Festival della Didattica Digitale c’è un anche un po’ di sostenibilità, di design e di recupero, grazie alla collaborazione con l’azienda 55100

mercoledì, 21 febbraio 2018, 08:46

Attraverso una sinergia tra ordini professionali di agronomi e architetti, a quasi tre anni dall’entrata in vigore del PIT/PPR, avente valenza di Piano Paesaggistico, è stata organizzata una giornata di studio e discussione interdisciplinare che intende fare il punto su aree boscate e paesaggio (art. 142, co. 1, lett.

martedì, 20 febbraio 2018, 11:08

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, è il nuovo Presidente della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità, iniziativa frutto di una partnership tra aziende ed enti di ricerca che si propone di favorire, all’insegna dell’open innovation, la nascita e lo sviluppo di start-up ad elevata intensità tecnologica