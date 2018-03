L’Italia nella morsa del freddo e della neve

Sviluppo sostenibile



mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:52

Nevicate in Toscana: allerta arancio su aree Centro-Nord

28/02/2018 - Dalla tarda serata di oggi, mercoledì, pressione in calo a partire dai settori sud-occidentali per l'afflusso di aria più calda e umida che, stante il precedente afflusso di aria molto fredda e secca nei bassi strati, favorirà domani nevicate fino in pianura, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione.

FENOMENI PREVISTI

NEVE:domani, giovedì, a quote di pianura nevicate fino ad abbondanti in particolare sulle zone centro-settentrionali della regione. Dalla tarda serata di oggi, mercoledì, e fino alla prima parte della giornata di domani, giovedì, nevicate poco abbondanti fino in pianura sull'Arcipelago, il grossetano e le zone meridionali delle province di Livorno e Pisa.

VENTO: domani, giovedì, possibili forti raffiche di Grecale su Mugello, Valdarno Medio e Inferiore e colline pisane. GHIACCIO:oggi, mercoledì, e domani, giovedì, locale formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate dei giorni scorsi.

EMISSIONE ALLERTA

Sulla base del quadro meteorologico previsto è stato emesso un'allerta di codice ARANCIONE per rischio NEVE sulle aree della Toscana centro-settentrionale e di codice GIALLO sul resto della regione. L'allerta è valida da stanotte e per tutta la giornata di domani, giovedì 1 marzo 2018.

Si segnala anche un avviso GIALLO per GHIACCIO da stanotte, nelle aree interessate dalle precedenti nevicate (si veda mappa); e un avviso di codice GIALLO per VENTO forte per la giornata di domani.