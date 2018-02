Sviluppo sostenibile



M’illumino di meno, il 23 febbraio tutti a piedi

mercoledì, 21 febbraio 2018, 22:24

Ispra organizza nella sede di Roma un workshop destinato ai dipendenti e ai mobility manager sul tema degli spostamenti casa-lavoro a piedi. Inoltre, come gli scorsi anni, aderisce all’iniziativa effettuando lo spegnimento delle luci delle proprie sedi e accendendo il lume del risparmio. L’Energy Management dell’Istituto ha proposto ai dipendenti di aderire alla Campagna percorrendo nella giornata del 23 febbraio 2018, il tragitto casa-lavoro totalmente a piedi o, almeno, parzialmente, per 20/30 minuti; oppure di conteggiare i passi percorsi nella giornata e inserirli online sul sito della Rai per contribuire all’obiettivo simbolico si arrivare a piedi sulla luna con complessivi 555 milioni di passi.

Sono oltre 50 le iniziative promosse in Trentino in 19 istituti scolastici e 30 comuni a sostegno della Campagna M’illumino di meno, alle quali collabora Appa Trento. La Provincia autonoma di Trento ha promosso nel capoluogo un aperitivo a filiera corta e un concerto acustico a lume di candela. Venerdì 23 febbraio alle ore 18.30 nella Sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio la Provincia promuove un incontro sul tema del risparmio energetico.

Al raggiungimento dell’obiettivo spaziale alla volta della luna è dedicato l’evento organizzato da Arpa Umbria in collaborazione con il Comune di Narni e le associazioni locali. L’Agenzia guiderà i bambini delle scuole e le loro famiglie in una camminata all’interno dell’arboreto del Parco dei Pini. Narni aderisce a M’illumino di meno spegnendo le luci dei principali monumenti della città. A Perugia sarà invece organizzato anche quest’anno il Piedibus del Ben Essere Speciale alla scoperta di alcuni luoghi culturali della città, mentre nella Biblioteca di San Matteo degli Armeni sarà allestito un corner speciale con letture sulla sostenibilità e il risparmio energico.

Due sono le iniziative promosse da Arpa Piemonte in collaborazione con le scuole. E’ stata nominata una Squadra Salvasprechi impegnata nell’impresa di scovare ed eliminare le fonti di spreco energetico in ogni locale della propria scuola. Grazie ad un video la buona pratica sarà diffusa per le scuole del Piemonte con “Il giretto salvasprechi”. Inoltre il 23 febbraio Arpa si unirà al Pedibus di una scuola elementare di Torino per una marcia in più per l’aria nelle nostre città.

Anche in Emilia-Romagna sono in programma diverse iniziative a cura dei Centri di educazione alla sostenibilità, nell’ambito delle attività promosse da Regione e Arpae Emilia Romagna.

L’intero Snpa aderisce alla XIV Campagna M’Illumino di Meno 2018, aderisce alla campagna e promuove le azioni proposte dal Decalogo di M’illumino di meno presso i propri dipendenti, sui siti Internet e canali social, tra i comuni del Veneto. In particolare vedi:

Appa Trento, Appa Bolzano, Arpa Lombardia, Arpa Veneto, Arpa Piemonte, Arpa Friuli Venezia Giulia, Arpa Liguria, Arpa Marche, Arta Abruzzo, Arpa Basilicata, Arpa Campania, Arpa Calabria Arpa Molise, Arpa Sicilia, Arpa Sardegna, Arpa Toscana.

(Anna Rita Pescetelli)