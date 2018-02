Sviluppo sostenibile



Nuova vita per la macchia lucchese: il progetto di intervento per la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico e ambientale

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:25

Un intervento mirato su 80 ettari di terreno e 700 mila euro di investimento: questi i numeri dei progetti che il Comune di Viareggio e iCare hanno presentato alla RegioneToscana per partecipare al bando finalizzato alla concessione di contributi per il ripristino delle pinete danneggiate dal Matsucoccus feytaudi (Psr 2014-2020 "Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus feytaudi - sottomisura 8.4").

Beneficiari del sostegno regionale possono essere i proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati e gli Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana). Tali soggetti per essere ammessi devono avere titolarità ad agire sui terreni boscati sui quali il danno provocato dal Matsucoccus feytaudi (Ducasse) ha superato il 20% del potenziale forestale interessato.

Il progetto è stato presentato questa mattina, mercoledì 28 febbraio, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Villa Paolina: presenti, oltre ai tecnici del Comune, l’assessore con delega all’Ambiente Federico Pierucci, la consigliera coadiutrice al Verde Marinella Sapgnoli e il presidente di iCare Moreno Pagnini.

«Com’è noto la Macchia Lucchese è stata in questi anni drasticamente compromessa dal forte attacco di Matsucoccus feytaudi (Ducasse) su pino marittimo che ha prodotto un elevato quantitativo di necromassa e di colature di resina e ridotto sviluppo del piano successionale – ha spiegato l’assessore Federico Pierucci -. Tutto questo ha aumentato esponenzialmente il rischio di incendi, e diminuito in linea generale la sicurezza della Pineta stessa».

Per quanto riguarda il pino marittimo la situazione risulta oramai irrecuperabile. Si è reso quindi necessario - e per troppo tempo rimandato - l’intervento che consisterà in un taglio fitosanitario, (come previsto dal D.M. 22/11/1996 e ss.mm.ii.), che permetterà di eliminare gli individui morti.

Durante il taglio si dovrà evitare di interferire con il sistema delle lame e salvaguardare il piano dominato di latifoglie compatibilmente con la necessità di eliminare il piano dominante di conifere e di operare in sicurezza.

In questa maniera si rimuoverà un buon quantitativo di necromassa, facile innesco per gli incendi, e si renderà più stabile l’intera struttura del bosco.

«Essenziale poi – chiarisce Pierucci - la fase di rimboschimento che privilegerà le specie che naturalmente si rinnovano in quest'ambiente: quindi principalmente leccio e, per incrementare la biodiversità e sperare in un maggior attecchimento, pioppo, frassino e ontano nelle depressioni, pino domestico, in prossimità di via del Balipedio per dare una certa continuità alla pineta, e farnia».

Per ovvi motivi non è opportuno utilizzare il pino marittimo mentre può essere utilizzato il pino domestico se posizionato più internamente perché particolarmente suscettibile all'aerosol marino. Le specie sopracitate fanno parte della vegetazione forestale della toscana. L'obiettivo è quindi quello di ottenere un popolamento stabile con un’elevata biodiversità.

L’intervento inizierà ad ottobre prossimo, in contemporanea con il fermo vegetativo in modo da non disturbare l’ecosistema, e sarà completato entro febbraio 2019.

«La vocazione di iCare è sociale e credo che partecipare a questo progetto rientri nei compiti e nella mission che il Comune di Viareggio ha affidato alla propria società in house - ha detto il presidente di iCare Moreno Pagnini -. Abbiamo lavorato con tempi strettissimi ma sono certo che abbiamo fatto un buon lavoro. iCare ha la gestione dell’Rsa, di 7 farmacie, presto 8, dei due cimiteri, la refezione scolastica e in ultimo il servizio riscossione tributi: una realtà che ha oltre 20milioni di fatturato e impiega 200 persone. Cerchiamo di fare del nostro meglio per i cittadini di Viareggio attraverso le nostre attività. Ben vengano quini attività di questo genere. Saremo vigili perché il progetto venga attuato bene e in fretta».

«Si taglia il secco e contestualmente si ripianta – ha precisato inoltre la consigliera Marinella Spagnoli -: è stato molto importante partecipare a questo bando in maniera unitaria. L’intervento è urgente per una zona che è estremamente interessante dal punto di vista naturalistico. Si va ad operare nell’eccellenza del nostro verde. Le piante autoctone – conclude - che riqualificheranno ancora di più l’ambiente circostante».

«Siamo di fronte ad uno degli interventi più importanti della Toscana – conclude Pierucci -: circa 100 ettari se comprendiamo anche quelli relativi al progetto presentato dal Parco. Frutto di un percorso di confronto, iniziato mesi fa, e degli incontri con tutti gli Enti coinvolti, in accordo con la sovrintendenza e le associazioni».