Sviluppo sostenibile



Raccolta differenziata e riciclo: tour di convegni in Brasile per Alessio Ciacci. L'Italia come esempio

venerdì, 23 febbraio 2018, 02:25

Chiamata intercontinentale per Alessio Ciacci, Presidente di Asm Rieti ed ACSEL Val di Susa, recentemente premiato come Campione per l'Economia circolare a Bruxelles e a Vienna per l'Innovation in Politics Awards. La prossima settimana Ciacci sarà infatti in Brasile per una serie di convegni presso la capitale, il Parlamento statale e l'Università.

"Sono molto felice -afferma Alessio Ciacci- di portare in Brasile le migliori pratiche italiane di raccolta differenziata e riciclo. Una grande responsabilità ma anche un orgoglio perché i nostri risultati stanno diventando sempre più modello a livello europeo ed internazionale".

Da lunedì 26 Febbraio fino al 3 Marzo, Ciacci prenderà parte a 7 appuntamenti convegnistici che saranno incentrati sull'approfondimento delle migliori esperienze italiane di raccolta differenziata e riciclo, su invito del movimento internazionale rifiuti zero, dell'Università brasiliana, della Camera di Commercio e del Parlamento. Il Brasile si dimostra sempre più interessato ad approfondire, sia da un punto di vista industriale che politico ed accademico, le migliori strategie adottate in Europa e in Italia per il riciclo dei materiali, la riduzione dei flussi a smaltimento e la riduzione degli scarti. La spinta per eliminare lo smaltimento dei materiali, ridurre gli scarti e avviarli completamente a riciclo, non è più solo dell'Unione Europea, con il pacchetto per l'Economia circolare, ma trova sempre più attenzione a livello globale, per la sempre maggiore scarsità delle materie prime, l'innalzamento dei loro costi ed in vantaggi industriali del riciclo rispetto allo smaltimento.