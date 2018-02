Sviluppo sostenibile : capannori



Raddoppio Ferrovia PT-LU: anche ARPAT chiede la VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

giovedì, 1 febbraio 2018, 19:08

Il “Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio” ha sempre indicato la VIA come un passaggio obbligato per un progetto così grande che, sia durante i lavori, sia dopo, avrà forti ripercussioni sulla comunità.

E’ quindi importantissimo che tutte le opzioni vengano prese in esame e sia fatto uno studio comparativo con costi e benefici di ogni possibile soluzione: è proprio questo l’obiettivo principale della VIA che viene a gran voce richiesta da più parti, e adesso, in modo ufficiale, anche da ARPAT Toscana. L’ente ha infatti esaminato il progetto preliminare di RFI e le sue integrazioni inviate in regione ad inizio dicembre, e ha concluso che “…si conferma la presenza di impatti significativi a carico della componente rumore nella fase di esercizio che rendono necessario assoggettare il progetto a procedimento di Verifica di Impatto Ambientale e richiedono una più attenta valutazione da parte del proponente (RFI)”. Infatti i progetto che si sviluppa su 22 km densamente abitati “..ha importanti problematiche a livello acustico dovute a diverse sorgenti e quindi sono necessarie misure ed azioni che richiedono valutazioni approfondite, complesse ed eterogenee anche al fine di individuare soluzioni alternative rispetto a quanto proposto da RFI”. Le osservazioni di ARPAT non necessitano di interpretazioni neppure quando si sofferma sulle opere di viabilità collegate al raddoppio: “Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità stradale, sono riportate alcune simulazioni teoriche relative a due interventi ritenuti più significativi, nel Comune di Altopascio (area stazione FS) e nel Comune di Capannori (Via del Marginone in Loc. Tassignano). La stima dei livelli di rumore post-operam in corrispondenza dei ricettori individuati è eseguita considerando separatamente il rumore ferroviario da quello stradale, pur essendo in presenza di sovrapposizione di fasce tra le due tipologie di infrastrutture”…come dire, fino a prova contraria 1 + 1 non fa 1 (ad esempio sulla “via del Marginone il livello da confrontare con i limiti è la somma dei tre contributi di rumore provenienti dalla nuova viabilità, dalla ferrovia e dalla provinciale”). “Dai risultati delle simulazioni si evince che, per entrambi i siti analizzati (Altopascio e Capannori), si avrebbe un significativo superamento dei limiti sia diurni che notturni in prossimità dei ricettori (ad es. abitazioni o luoghi pubblici) più vicini ai tratti analizzati”. ARPAT conclude addirittura affermando: “incomprensibilmente, i risultati delle simulazioni ora presentate dal proponente rivelano livelli di rumore complessivamente più bassi rispetto alla documentazione presentata in prima istanza, pur essendo le impostazioni ed i dati di input al modello apparentemente gli stessi”.

Il Comitato ha fin da subito (con le proprie osservazioni presentate a Luglio 2016 e confermate in questi giorni) perseguito queste richieste, cosicché possano venire studiate tutte le possibili alternative e con l’obiettivo di trovare quella migliore per tutta la comunità di cittadini. La palla passa adesso alla Regione che tra pochi giorni deciderà in merito.