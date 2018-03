Sviluppo sostenibile



Amianto a Viareggio: tra cantiere navale e laghetto della zona della Morina

lunedì, 5 marzo 2018, 18:23

Cantieri navali a Viareggio, il porto a Marina di Carrara e, a nord, verso La Spezia, è tutta una sinfonia di amianto e, purtroppo, di lutti e tragedie per i lavoratori, ammalati e vittime di malattie asbesto correlate, come denunciato dall’ONA, attraverso i suoi responsabili: Gianfranco Giannoni, lavoratore e vittima di asbestosi, cui l’INPS non riconosce il diritto di andare in pensione; Massimiliano Posarelli, responsabile regionale, vittima dell’amianto e figlio di Romano Posarelli, deceduto per patologia asbesto correlata riconosciuta dall’INAIL.

E ancora, Luciano Giorgini, che sottolinea il rischio amianto presente negli uffici postali. Nel battage politico, il tam tam della casta per i quali i cittadini sembrerebbero aver suonato la campana (in riferimento naturalmente ad Hemingway), che è suonata per loro, che non sanno quello che fanno, l’ONA riprende apartitica ed apolitica la sua attività di pungolo per le istituzioni di tutti i partiti…

L’ONA chiede l’immediata bonifica del lago della Morina a Viareggio, senza dimenticare però dei lavoratori esposti ad amianto, che si ammalano e stanno morendo, e delle tante mogli che si ammalano perché colpevoli solo di aver lavato le tute ai loro mariti. In terra di Toscana è una strage. Mentre le luci della ribalta sono tutte dedicate ai politici che dichiarano tutti di aver vinto, c’è chi si ammala e muore proprio per la loro incapacità e la loro negligenza.

L’ONA Toscana rivolge un appello a tutte le forze politiche, a tutti i parlamentari di tutte le forze politiche, e muove le seguenti richieste:

 Bonifica;

 Giustizia per le vittime;

 Pensionamento per i lavoratori esposti ad amianto;

 Abolizione della vergognosa Legge Fornero, quantomeno per le vittime dell’amianto;

 Tavolo regionale nazionale per la sorveglianza sanitaria, lavoratori esposti amianto;

 Sostegno morale, economico per le vedove e degli orfani delle vittime amianto, attraverso l’implemento del fondo vittime amianto;

 Rispetto delle norme di sicurezza;

 Sostegno alla piccola e media impresa con agevolazioni fiscali per la bonifica.

A confermare la necessità di un intervento di bonifica a livello locale, Giannoni dichiara: “E’ necessario bonificare le scuole, gli edifici delle poste e gli ospedali ed in generale tutte le strutture pubbliche e private per evitare l’esposizione alla fibra killer che uccide anche a basse dosi, come sanno bene tutti i miei colleghi dipendenti delle poste che sono stati esposti ad amianto”.

“E’ una strage, qui stiamo morendo tutti con l’amianto, penso al mio povero babbo Romano e a me stesso, che sono affetto da patologia asbesto correlata per il mio lavoro in una azienda chimica qui di Rosignano Solvay” dichiara Massimiliano Posarelli, responsabile regionale ONA.

“E’ importante la bonifica delle scuole e degli edifici pubblici”, gli fa eco eco Antonella Franchi, coordinatrice regionale ONA Onlus, “e in particolare qui a Rosignano abbiamo una più alta incidenza di patologie asbesto correlate” insiste la battagliera Antonella regionale ONA Onlus.

La coordinatrice Antonella Franchi è nota in Italia per avere scoperto la presenza di amianto nelle scuole e quindi di aver sollecitato l’associazione ONA per il libro bianco delle scuole con amianto e di avere supportato l’Avv. Ezio Bonanni nel duro impegno per la bonifica degli edifici scolastici, qui in Toscana come nel resto d’Italia.

In Toscana l’amianto è presente anche nei laghi artificiali “è inammissibile che l’amianto sia presente pure nei laghi artificiali, occorre l’immediata bonifica, meno soldi alla casta e più risorse per le bonifiche e la salute” insiste Massimiliano Posarelli.

I numeri di casi di mesotelioma in Toscana: la Regione Toscana, rispetto al numero di mesoteliomi censiti in Italia dal 1993 al 2012 (21.463), ha fatto registrare all’INAIL / ReNaM (V Rapporto Mesoteliomi), n. 1.311(6,1%), pari quindi alla media nazionale, e tenendo conto che in alcune province della Toscana (come per esempio Siena, etc.) l’incidenza è più bassa di quella nazionale, si deve concludere che l’incidenza della provincia di Arezzo, superiore alla media nazionale, è comunque eccessiva, se si tiene conto dell’assenza di siti di una certa importanza in cui si è manipolato amianto. Il trend in salita è dovuto alle esposizioni in Marina Militare, nel comparto Sicurezza (Guardia di Finanza, attività delle dogane, etc.) e nelle centrali geotermoelettriche, da quelle di Larderello a quelle del Monte Amiata.