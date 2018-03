Assegnato a Luigi Lazzareschi il premio Radical Green 2018

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

martedì, 20 marzo 2018, 12:21

Ricicloaperto con Comieco. La Toscana mette in mostra l'industria del riciclo di carta e cartone: in un anno oltre 1,4 milioni di tonnellate di macero destinate a nuova vita

lunedì, 19 marzo 2018, 13:02

È partito il conto alla rovescia per Earth Hour, la mobilitazione globale del WWF che sabato 24 marzo chiederà attraverso un'ora a luci spente (dalle 20,30 alle 21,30) un gesto simbolico per rendere evidente l'impegno collettivo contro i cambiamenti climatici

lunedì, 19 marzo 2018, 11:10

In occasione della XXVI^ Giornata Mondiale Dell’Acqua, il Gruppo Sanpellegrino organizza laboratori educativi per bambini e famiglie. Ridotti del 31%, negli ultimi 10 anni, i volumi complessivi di acqua nei processi produttivi, per litro imbottigliato. Lo stabilimento di Nestlé Vera a Santa Rosalia, con 0,08 L/L risulta particolarmente virtuoso nell’ottimizzare...

venerdì, 16 marzo 2018, 15:53

Il gruppo cartario, noto per il brand Regina, amplia la propria presenza negli Stati Uniti con uno stabilimento integrato (cartiera e converting) a Inola che produrrà 120 mila tonnellate l’anno, per un investimento complessivo di 360 milioni di dollari entro il 2020

venerdì, 16 marzo 2018, 13:23

Le piogge monsoniche combinate con il sovraffollamento e gli scarsi servizi nei campi rifugiati del sud del Bangladesh rendono concreto il rischio di diffusione di malattie letali nel campo di Cox's Bazar. Le Nazioni Unite chiedono 950 milioni di dollari per far fronte ai bisogni dei rifugiati rohingya e delle...

martedì, 13 marzo 2018, 10:52

Nuovo appuntamento all’Auditorium della Fondazione BML con il “Progetto Ambientiamoci 2015/2018”. Sabato 17 marzo, alle ore 10,30, si terrà infatti l’incontro “Scarti e risorse: rischi e opportunità nella gestione dei rifiuti”