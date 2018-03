Auditorium Bml, Ballarin Denti su rischi e opportunità nella gestione dei rifiuti

Sviluppo sostenibile



martedì, 13 marzo 2018, 10:52

Nuovo appuntamento all’Auditorium della Fondazione BML con il “Progetto Ambientiamoci 2015/2018”. Sabato 17 marzo, alle ore 10,30, si terrà infatti l’incontro “Scarti e risorse: rischi e opportunità nella gestione dei rifiuti”. A fare da relatore, il professor Antonio Ballarin Denti, direttore del dipartimento di Matematica e Fisica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e docente di Fisica dell’Ambiente.

Professore ordinario, Ballarin Denti è membro di varie Società Scientifiche italiane e internazionali, ed è stato responsabile della Fondazione Lombarda per l'Ambiente, per conto della quale ha recentemente assunto la responsabilità scientifica di numerosi progetti di ricerca europei nell'ambito della gestione dei rifiuti e di un'economia sostenibile e circolare. Autore di oltre 150 pubblicazioni, i suoi interessi di ricerca riguardano l'effetto di inquinanti dell'aria e del suolo su ecosistemi vegetali, le tecniche di misura di inquinanti gassosi e in aerosol, le analisi delle relazioni tra variabili meteoclimatiche e inquinamento atmosferico, la micrometeorologia del boundary layer e i modelli di flusso e ripartizione di inquinanti atmosferici. Si occupa inoltre di aspetti tecnologici di sistemi energetici a base rinnovabile e di analisi di rischio ambientale.

L’incontro, organizzato dal Centro di Cultura per lo Sviluppo e dall’Associazione Aster Natura Toscana, sarà coordinato dalla professoressa Gemma Giannini. Per informazioni: 349 0964580, e-mail cdc.lucca@unicatt.it.