Sviluppo sostenibile



Geometri e nuove tecniche di rilievo topografico, simposio al cinema Astra di Lucca

lunedì, 26 marzo 2018, 09:55

di loreno bertolacci

“Rilievolando” non è una parola magica ma forse qualche cosa di magico lo nasconde. Con questa definizione difatti si è titolato il simposio tenuto al cinema Astra di Lucca venerdì che ha visto un grande numero di partecipanti tra Geometri, ingegneri ed architetti oltre che insegnanti e ragazzi delle scuole di primo grado della Provincia di Lucca. L’argomento trattato è stato il rilievo topografico del terreno che, per i non addetti ai lavori, si può spiegare in modo semplice e con poche parole: rappresentare la superficie del terreno misurato graficamente sia a livello planimetrico che spaziale, in poche parole fare un “calco del terreno” in scala. Più facile a dirlo che a farlo. Le tecniche negli anni si sono evolute, siamo passati dal rilievo strumentale con gli ormai sorpassati strumenti ottici a quelle più sofisticate delle moderne strumentazioni elettroniche o GPS (avvalendosi della tecnologia satellitare) per arrivare a quanto presentato in questo simposio.



Rilevare una parte di terreno che presenta difficoltà di accesso dall’alto. E fin qui niente di strano, già le carte in nostro possesso a curve di livello sono state rilevate da passaggi aerei che hanno permesso di rappresentare con sufficiente approssimazione il territorio. Il rilievo con il laser-scanner rappresenta l’evoluzione a tale processo di rilievo, ma quanto presentato all’incontro di venerdì è una vera e propria rivoluzione nel modo di fare la professione di topografo.



I droni, che tutti ben conosciamo, riescono ad avere un ruolo importante in diversi campi di applicazione, da quello militare a quello civile e non solo a livello fotografico. Ma è proprio con la sequenza di scatti fotografici che si riesce a rappresentare il terreno visto dall’alto. Elaborando poi le foto acquisite con complessi algoritmi di calcolo computerizzato si trasforma matematicamente detta rappresentazione bidimensionale in una tridimensionale, la cosiddetta “nuvola di punti” definiti nello spazio, quindi non solo bidimensionalmente ma tridimensionalmente.



Con questi punti, che sono per un rilievo di media importanza milioni, si ricostruisce un “calco“ della superficie del terreno e delle cose che vedo dall’alto con il drone che mi permette di conoscere esattamente per esempio l’andamento di un canale impervio, l’andamento di un terreno con sopra fabbricati con le relative misure e così via. Le precisioni di questo tipo di rilievo sono notevoli e per questo si ritiene che il futuro in questo campo professionale sarà roseo. I Geometri ed il Collegio, sempre sensibili ed interessati ad ogni tipo di aggiornamento in materia professionale, hanno nuovamente colto nel segno organizzando questo simposio. Inutile ribadire il grande interesse che ha suscitato l’incontro, dai più giovani studenti fino ai più anziani professionisti che hanno visto definitivamente tramontate le tecniche di rilievo classiche, tecniche che lasciano il posto a moderne concezioni di lavoro, lasciando forse più tempo libero, ma che richiedono specifiche preparazioni e formazioni professionali a cominciare da una patente di guida per il volo di droni.



La giornata è stata introdotta dai saluti del Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca Pietro Lucchesi e dal Provveditore agli studi Dott.ssa Donatella Buonriposi. Successivamente ci sono stati vari interventi dei relatori Prof. Cesare Lazzari ITGA “L. Nottolini” Lucca, il Prof. Luigi Lippi ITGA “A. Benedetti” Porcari, il Prof. Massimo Fontanelli ITGC “L. Campelli” Castelnuovo Garfagnana ed il Prof. Andrea Menchetti ITGC “Don Lazzeri” Pietrasanta. La Trimble Italia, azienda produttrice di strumentazione topografica ha illustrato le moderne tecnologie per i rilievi. Ma la giornata di studi è entrata nel clou quando si è iniziato a parlare di aereomobili a pilotaggio remoto con l’Ing. Matteo Pacini della ditta Sigma Ingegneria srl, seguito dal Geom. Mauro Boni, RSPP del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’interesse suscitato dall’argomento ha fatto dimenticare anche la breve pausa di rito e l’illustrazione è continuata con il sig. Eugenio Baronti che ha spiegato le nuove figure professionali ed aziendali che nascono da nuovi tipi di lavoro come questo. A termine del simposio l’Ing. Andrea Berton del CNR e l’Ing. Mariolino Morganti insieme al Geom. Mario Ricciarelli hanno illustrato in modo pratico l’applicazione della moderna tecnologia di rilievo e le modalità di utilizzo del SAPR, presentando un rilievo effettuato in una zona della Garfagnana particolarmente impervia nel comune di Vagli dove un rilievo topografico strumentale avrebbe comportato notevoli difficoltà e rischi anche da un punto di vista di sicurezza, oltre che tempi notevolmente dilatati.



Insomma, ancora una volta il Collegio dei Geometri di Lucca e la categoria professionale che rappresenta si fanno onore. Ricerca e continuo aggiornamento, sfruttamento delle moderne tecnologie fanno si che la professione del Geometra risulti indispensabile in un futuro che presenta tante incognite per i giovani che si presentano sul mercato del lavoro.