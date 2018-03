Il 10 marzo Assocarta sale sul Treno Verde di Legambiente

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 5 marzo 2018, 18:23

Cantieri navali a Viareggio, il porto a Marina di Carrara e, a nord, verso La Spezia, è tutta una sinfonia di amianto e, purtroppo, di lutti e tragedie per i lavoratori, ammalati e vittime di malattie asbesto correlate, come denunciato dall’ONA, attraverso i suoi responsabili

lunedì, 5 marzo 2018, 12:02

Regione Toscana e Confindustria Toscana Nord, fra gli enti patrocinanti di questo evento, presenteranno tutte le iniziative messe in campo dalle istituzioni per lo sviluppo in chiave 4.0 delle imprese del territorio. Fra gli altri partner ed enti patrocinanti dell’evento citiamo la Camera di Commercio di Lucca, il Polo tecnologico...

sabato, 3 marzo 2018, 13:31

Si è concluso il tour di Alessio Ciacci in Brasile, chiamato a illustrare le migliori esperienze italiane di raccolta differenziate e riciclo, alle massime autorità statali e cittadine nella capitale brasiliana

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:55

Qualità dell’aria, accesso all’acqua potabile, minimizzare l’impatto delle sostanze chimiche, ridurre gli effetti sanitari e ambientali dei rifiuti, rafforzare le azioni di adattamento e di resilienza ai cambiamenti climatici, rendere le città più sane, migliorare la sostenibilità ambientale dei servizi sanitari sono le priorità di intervento individuate nella Dichiarazione finale...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:52

Da alcuni giorni l’Italia è stata investita da una forte perturbazione proveniente dalla Siberia, che ha portato temperature rigide e neve, non solo nel Nord Italia, ma anche in città come Roma e Napoli, che raramente sono avvolte di bianco; per oggi è prevista neve abbondante anche a Firenze, tutte...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:25

Un intervento mirato su 80 ettari di terreno e 700 mila euro di investimento: questi i numeri dei progetti che il Comune di Viareggio e iCare hanno presentato alla RegioneToscana per partecipare al bando finalizzato alla concessione di contributi per il ripristino delle pinete danneggiate dal Matsucoccus feytaudi