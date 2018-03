Sviluppo sostenibile



Ricicloaperto con Comieco

martedì, 20 marzo 2018, 12:21

Circa il 60% degli italiani è ancora convinto che la raccolta differenziata di carta e cartone non abbia un lieto fine con il riciclo perché “poi buttano tutto insieme”.

Per sfatare questo ed altri falsi miti e far vedere da vicino cosa accade dopo il cassonetto, il 21, 22 e 23 marzotornaRicicloAperto il tradizionale appuntamento di Comieco che apre le porte di oltre 100 impianti della filiera del riciclo di carta e cartone, tra piattaforme di selezione, cartiere e cartotecniche, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Organizzato da Comieco, in collaborazione con la Federazione della filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Anci, FiseAssoambiente, Unirima e Utilitalia,il porte aperte dell’industria del riciclo di carta e cartone arriva quest’anno alla sua 17° edizione, coinvolgendo più di 18.500 italiani curiosi di scoprire le mille vite della carta.

In Toscana sono 5 gli impianti che sarà possibile visitare durante la tre giorni di Riciclo Aperto.

“La filiera del riciclo di carta e cartone in Toscana è un’industria che funziona.” commenta Piero Attoma, Presidente di Comieco “342 impianti attivi in tutta la regione danno nuova vita ad oltre 1.4 milioni di tonnellate di macero l’anno, con una produzione annua di carta e cartone per imballaggi e imballaggi venduti in Italia che supera le 720mila tonnellate (quasi il 10% del totale venduto in Italia). E se in Toscana il riciclo di carta e cartone funziona così bene è anche merito dei cittadini che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata dando inizio al ciclo del riciclo: nel 2016 sono state raccolte nella regione oltre 278mila tonnellate di carta e cartone, 74 kg per abitante (ben oltre il procapite nazionale di 53 kg).”

Quest’anno, Comieco ha scelto di inserire RicicloAperto in un progetto nazionale più ampio: il Mese del Riciclo di Carta e Cartone, una campagna di informazione e di eventi in corso per tutto il mese di marzo che permetterà di conoscere il ciclo del riciclo di carta e cartone nelle sue molteplici forme: industriale, economico, artistico, culturale e sociale.

GLI IMPIANTI CHE ADERISCONO A RICICLOAPERTO 2018 IN TOSCANA

provincia di Livorno

A.AM.P.S. SPA – Livorno (piattaforma di selezione)

GRAFICHE FAVILLINI – Livorno (cartotecnica)

provincia di Lucca

DS SMITH PAPER – Porcari (cartiera)

LUCART SPA – Borgo a Mozzano (cartiera - cartotecnica)

provincia di Pistoia

MUSEO DELLA CARTA DI PESCIA – Pescia Pietrabuona (museo)

Per scoprire l’impianto aderente a Riciclo Aperto disponibile più vicino e prenotare una visita, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 06.809144.217/218/219.