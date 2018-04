Sviluppo sostenibile



“Fisco e Scuola”: un’opportunità di condivisione fra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”

lunedì, 30 aprile 2018, 11:03

Soddisfazione, all’ITE “F. Carrara”, per l’incontro organizzato dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola”.

L’iniziativa, promossa dalla docente Santina Di Lallo, ha coinvolto le classi 3ªA e 4ªA dell’indirizzo “Sistemi informativi” impegnandole in due fasi distinte di lavoro. Nella riunione plenaria i relatori, il dottor Italo Buono, la dottoressa Eleonora Mazzara e il dottor Stefano Battistoni, hanno intrattenuto gli alunni sui principi costituzionali alla base del sistema tributario italiano, sui compiti dell’Agenzia delle Entrate, sui servizi che essa è in grado di erogare telematicamente e sull’importanza del rispetto della legalità fiscale. Una volta separate, ciascuna delle due classi ha, poi, discusso un tema diverso: l’IVA è stata al centro delle riflessioni della terza, mentre sul terreno dell’IRPEF si sono cimentati gli allievi della quarta con un approccio non solo teorico all’argomento, relativo, nella fattispecie, ai soggetti passivi e alla determinazione dell’imposta, ma anche pratico grazie all’esercizio di compilazione e trasmissione telematica del modello 730 per la denuncia dei redditi.

L’incontro, impegnativo per le tematiche affrontate, è stato apprezzato dagli studenti poiché coerente con il loro piano di studi e, pertanto, utile al consolidamento delle conoscenze e competenze richieste.