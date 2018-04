Sviluppo sostenibile



Industria 4.0 e ricerca: la scuola Imt a fianco della multinazionale Cromology per realizzare un nuovo materiale da rivestimento

martedì, 3 aprile 2018, 10:56

Un nuovo materiale da utilizzare nelle vernici e nei tessuti, altamente innovativo, super resistente ed ecocompatibile, realizzato con metodologie all'avanguardia ad oggi utilizzate solamente in settori produttivi come l'industria aeronautica. Questo è l'obiettivo della ricerca che sta al centro del progetto "GlycoG LAB 4.0" a cui il laboratorio per l'analisi multi-scala dei materiali, MUSAM-Lab, della Scuola IMT lavorerà per i prossimi 24 mesi.

Il progetto, presentato e coordinato dall'azienda Cromology Spa (comparto vernici) insieme alle aziende Beste S.p.A (comparto tessile) e Yacht Pride Srl (comparto nautico) e la collaborazione scientifica di Scuola IMT, Consorzio INSTM (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali) e LMPE Srl(Laboratorio di Materiali Polimerici Ecocompatibili di Capannori), si è aggiudicato nelle settimane scorse uno dei bandi messi a disposizione dalla Regione Toscana all'interno del Programma Operativo POR FESR 2014-2020.