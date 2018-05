Visita Confindustria Toscana Nord alla Fabio Perini S.p.A.

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

venerdì, 4 maggio 2018, 12:38

Secondo una ricerca condotta in strutture ospedaliere di 3 Paesi, la presenza di batteri è tre volte inferiore nei bagni contenenti asciugamani in carta anziché a getto d’aria. E’ anche importante seguire alcune regole di base per l’igiene delle mani: Sofidel ne ha proposte 10 (+1)

lunedì, 30 aprile 2018, 11:03

L’incontro, impegnativo per le tematiche affrontate, è stato apprezzato dagli studenti poiché coerente con il loro piano di studi e, pertanto, utile al consolidamento delle conoscenze e competenze richieste

martedì, 24 aprile 2018, 11:17

Venerdì 27 aprile, infatti, è in programma a Palazzo Ducale (sala Accademia dalle 9.00) il primo incontro del percorso di ascolto del Piano urbano e, in particolare, si tratta del primo appuntamento di formazione e di ascolto con le aziende del territorio provinciale

sabato, 21 aprile 2018, 10:43

“Il sistema previdenziale tra crisi e sviluppo”: questo il titolo del quinto corso di alta formazione, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera per approfondire gli argomenti di maggiore attualità del giuslavorismo

sabato, 14 aprile 2018, 14:30

"L'era digitale: rischi e potenzialità dell'interrelazione. Che fare". Questo il tema della conferenza che si è svolta lo scorso giovedì 12 aprile all'Istituto comprensivo Lucca 2 e che ha visto la partecipazione di molti insegnanti e genitori, partecipi e interessati ad un argomento che li tocca da vicino

sabato, 14 aprile 2018, 10:26

Lucense e il Centro qualità carta hanno ospitato ieri(venerdì 13) l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione tecnica italiana per la cellulosa e la carta (Aticelca), che riunisce i tecnici e gli esperti che operano nell'industria cartaria