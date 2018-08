Sviluppo sostenibile



Cartasia, ancora tre laboratori per i bambini per imparare a fare arte con la carta

lunedì, 13 agosto 2018, 12:11

Ancora tre laboratori creativi per bambini a Cartasia-Lucca Biennale. Nel pomeriggio di martedì 14, giovedì 16 e sabato 18 agosto la curiosità e l'estro dei più piccoli saranno ancora una volta protagonisti alla Biennale dedicata a tutto ciò che è arte, design e architettura realizzati con carta e cartone.

La formula di quest'anno prevede una sorta di approfondimento a misura di bambino di quelle che sono le opere e i progetti in mostra nelle esposizioni indoor di Cartasia, visitabili a Palazzo Ducale e al Mercato del Carmine.

L'appuntamento con il primo FunLab della settimana è alle 15 di martedì 14 agosto, al Mercato del Carmine (eventuale replica alle 17). Dopo una visita guidata alla mostra, i bambini lavoreranno insieme agli educatori per realizzare la loro versione delle opere di Kataryna Liszkowska, che proprio al Carmine espone i suoi lavori. Il progetto si chiama "Una casa in testa" e in due ore i bimbi potranno realizzare un piccolo libro pop-up contenente una casa tridimensionale da decorare e arredare con piccoli oggetti prestampati.

Giovedì 16 agosto, a Palazzo Ducale, ispirandosi alla tecnica dell'artista Anne Vilsbøll, i bambini realizzeranno delle composizioni a metà strada tra il disegno e la stampa, grazie alle tecniche di

trasferimento dell'immagine su diversi supporti. Il laboratorio sarà preceduto da una visita alla mostra ospitata nelle sale di Palazzo Ducale.

Ultimo appuntamento della settimana sabato 18 agosto, al loggiato di Palazzo Pretorio, in piazza S. Michele, con Sebastiano Della Santina e l'arte dei fiori di carta.

I FunLab si ripetono ogni settimana, il martedì, giovedì e sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19, fino al termine della Biennale. La partecipazione ai laboratori che si tengono a Palazzo Ducale e al Mercato del Carmine prevede una quota di iscrizione (5 euro a bambino e comprende laboratorio e visita alle mostre; sono previsti sconti per famiglie e gruppi).

I laboratori che si tengono al sabato sono sempre gratuiti.

Per maggiori informazioni: www.luccabiennale.com