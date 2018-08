Cartasia-Lucca Biennale: inaugurata la struttura architettonica realizzata dagli studenti dell'Università di Tongji

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 27 agosto 2018, 13:15

Domani, martedì 28 agosto, dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19 al Mercato del Carmine, armati di colla, forbici e striscioline di carta, i bimbi potranno realizzare la loro personale versione di una delle opere di Hon Yoon Shin, artista coreano i cui lavori sono ospitati sia al...

lunedì, 27 agosto 2018, 12:38

Domani, martedì 28 agosto, alle ore 18 in piazzale San Donato (zona ex Cavallerizza) sarà inaugurata la struttura architettonica in cartone realizzata in questi giorni dagli studenti e dai docenti della facoltà di architettura dell'università di Tongji (Shanghai), una delle più antiche e prestigiose della Cina

sabato, 25 agosto 2018, 08:50

Per la nona edizione di Lucca Biennale, la sezione design & architettura si articola attraverso la realizzazione di un'architettura in cartone e una collaborazione con il dipartimento di Architettura e Urbanistica di Tongji University. L'architettura sarà inaugurata martedì 28 agosto in Piazzale S. Donato alle 18

martedì, 21 agosto 2018, 11:12

Il risparmio energetico raggiunto presso gli stabilimenti di Altopascio, Porcari e Lucca equivale al consumo medio annuo stimabile di un comune di circa 30 mila abitanti

lunedì, 20 agosto 2018, 13:26

Il 4 e 5 ottobre al Real Collegio di Lucca la XIV edizione di Lucca Beni Culturali. Tra i primi ospiti annunciati Brunello Cucinelli, Iacopo Melio e Mauro Felicori

lunedì, 13 agosto 2018, 12:11

Ancora tre laboratori creativi per bambini a Cartasia-Lucca Biennale. Nel pomeriggio di martedì 14, giovedì 16 e sabato 18 agosto la curiosità e l'estro dei più piccoli saranno ancora una volta protagonisti alla Biennale dedicata a tutto ciò che è arte, design e architettura realizzati con carta e cartone