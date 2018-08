Sviluppo sostenibile



Lo sguardo all'Europa di LuBeC 2018 tra patrimonio culturale, innovazione tecnologica e impresa 4.0

lunedì, 20 agosto 2018, 13:26

Si rinnova l'appuntamento con LuBeC – Lucca Beni Culturali, la rassegna dedicata al mondo dei Beni Culturali dell'Innovazione Tecnologica di settore e dello sviluppo legato alla cultura, che quest'anno si svolgerà il 4 e 5 ottobre 2018 nella ormai consueta cornice del Real Collegio di Lucca. Tema di questa XIV edizione è “Patrimonio Culturale, risorsa d'Europa”, per una riflessione sui temi dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale in un'ottica di dialogo ed integrazione interculturale.

LuBeC 2018 si presenta come momento di incontro e riflessione su temi cardine della filiera beni culturali-tecnologia-turismo, a cominciare dalla gestione e valorizzazione dell'eredità culturale, fino al dialogo con l’innovazione tecnologica, ma anche imprese culturali e creative, new media, industria e terzo settore.

Molti i laboratori, seminari frontali, talk, convegni e presentazioni in programma, tenuti dai principali esponenti del settore. Fra gli altri, Giuseppe Guzzetti, Presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo che terrá una lectio magistralis, Brunello Cucinelli, fondatore dell'azienda omonima di caratura internazionale, che interverrà sul partenariatopubblico e privato per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. Iacopo Melio, giornalista freelance e attivista per i diritti umani e civili, e Mauro Felicori, Direttore del Museo della Reggia di Caserta, che si confronteranno sul tema dell'accessibilità alla cultura.

LuBeC 2018 è un evento PROMO P.A. Fondazione – Ricerca, alta formazione e progetti per la pubblica amministrazione, realizzato con il sostegno del MIBACT, di Regione Toscana, Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Programma completo e iscrizioni sul sitowww.lubec.it