Lucca Biennale, inaugura un'architettura in carta in Piazzale S. Donato

sabato, 25 agosto 2018, 08:50

Per la nona edizione di Lucca Biennale, la sezione design & architettura si articola attraverso la realizzazione di un'architettura in cartone e una collaborazione con il dipartimento di Architettura e Urbanistica di Tongji University.

L'architettura sarà inaugurata martedì 28 agosto in Piazzale S. Donato ore 18:00, in presenza degli studenti e professori di Tongji University che l'hanno realizzata.

L'architettura è percorribile e gratuita, e sarà installata fino al 27 settembre.

Il College di Architettura e Urbanistica (College of Architecture and Urban Planning) è una delle prime università in Cina con programmi di urbanistica ed è uno degli istituti d’istruzione più importanti della Cina. Mira a creare ambienti armoniosi e sostenibili, portando avanti le tradizioni spirituali cinesi, coltivando cooperazioni internazionali e nazionali, per poter creare un futuro promettente per il loro paese. Il progetto presentato alla Biennale dal College di Architettura e Urbanistica nasce dalle costruzioni tradizionali cinesi chiamate “Ting” (chiosco), dove le persone si fermano per riposare. Queste costruzioni sono senza muri, in modo da offrire alla persona lo spazio necessario.



La costruzione in cartone prende spunto dalle arcate romane accostate da monomeri strutturali per rinforzare l’intera struttura. Viene quindi accostata l’idea dei chioschi cinesi con le arcate romane. La struttura progettata dagli studenti è composta da uno spazio ampio, uno medio ed uno per bambini, con l’obiettivo di risaltare la differenza di scala tra di loro. Le tre sfere saranno percepite in modo completamente diverso viste dall’interno. Questo progetto ha l’obiettivo di sottolineare la chiusura verso l’esterno e la mancata comunicazione. Per questo motivo la parte superiore del pentagono è stata rimossa e sono state create finestre di comunicazione tra lo spazio interno ed esterno.