Info Day: ITS Energia e ambiente presenta i nuovi corsi a Lucca

lunedì, 17 settembre 2018, 11:07

Si intitolano ‘Ener – Tech’ e ‘Build Tech’ i nuovi corsi biennali organizzati da ITS Energia e Ambiente e promossi nel mese di settembre in tutta la Toscana. Mercoledì 19 settembre le nuove opportunità formative saranno presentate a Lucca nel corso dell’Info Day che si svolgerà alle ore 10 presso il Collegio Geometri in Via delle Tagliate III. Saranno presenti all’evento docenti, studenti e rappresentanti delle imprese partner della Fondazione ITS.

I nuovi corsi ITS. L’offerta formativa per il biennio 2018 – 2020 punta su due nuovi corsi ‘Ener – Tech’ e ‘Build – Tech’, rivolti a un massimo di 25 diplomati fino a 29 anni e incentrati sulle tecnologie digitali e sui temi di Industria 4.0. I corsi biennali, promossi da ITS Energia e Ambiente, nascono dalla collaborazione e progettazione integrata tra il mondo della scuola e del lavoro, grazie alla partecipazione di importanti aziende partner che mettono a disposizione i loro professionisti per le docenze e le loro sedi per offrire ai ragazzi stage professionalizzanti. E’ proprio da questa costante e solida integrazione che i corsi ITS garantiscono ai diplomati un altissimo tasso di occupazione (8 su 10 trovano lavoro entro un anno dal diploma) e alle imprese la possibilità di poter scegliere tra tecnici altamente specializzati, rispetto alle esigenze del sistema produttivo.

Informazioni. I corsi ‘Build Tech’ ed ‘Ener Tech’, divisi in 4 semestri, prevedono 2.000 ore di didattica integrata divisa tra lezione frontali, attività in laboratorio, visite didattiche a cantieri e/o imprese e stage professionalizzanti (almeno 600 ore). Per approfondire l’offerta formativa della Fondazione ITS ‘Energia e Ambiente’, è possibile consultare il sito www.its-energiaeambiente.it, contattare il numero 0577-900339 oppure scrivere a info@its-energiaeambiente.it.