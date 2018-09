Sviluppo sostenibile



La Asl collabora con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e investe in formazione ed innovazione

giovedì, 27 settembre 2018, 13:07

Contenere la spesa farmaceutica attraverso la prescrizione e somministrazione di terapie appropriate, in particolare in specifici ambiti dove si registra un elevato impiego di farmaci ad alto costo, come quelli oncologici, oncoematologici e biosimilari. E’ uno degli obiettivi della collaborazione della Asl Toscana nord ovest con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che consentirà ai professionisti di migliorare anche la conoscenza delle metodologie scientifiche e regolatorie per l’immissione in commercio di nuovi farmaci e la verifica della sicurezza e della appropriatezza prescrittiva. Nei prossimi giorni saranno, infatti, attivati percorsi formativi - sia tradizionali sia su piattaforma informatica - rivolti ai medici ed ai farmacisti dell’Azienda sanitaria a cui saranno forniti strumenti per una valutazione autonoma sull’appropriatezza terapeutico-assistenziale, sempre in relazione alla sostenibilità ed all’equità delle cure.

Parte integrante del progetto sono anche la razionalizzazione delle prescrizioni con riduzione degli effetti collaterali e degli eventi avversi, il coinvolgimento attivo dei pazienti e delle loro associazioni e la standardizzazione dei processi formativi e informativi.

Un investimento in formazione e innovazione, da parte della ASL, nella certezza che un corretto uso dei farmaci significa liberare risorse da utilizzare in altri settori della sanità pubblica.