Sviluppo sostenibile



Sostenibilità ambientale: Fabio Perini S.p.A. ottiene la prestigiosa certificazione ISO 50001

mercoledì, 19 settembre 2018, 15:36

Fabio Perini S.p.A ha ottenuto la prestigiosa Certificazione ISO 50001 sul risparmio energetico. Si tratta di un traguardo importante raggiunto dopo un percorso iniziato nel 2012 e che pone la Fabio Perini S.p.A. tra le aziende più all’avanguardia del settore converting e non solo.

Un‘attenzione quella agli aspetti energetici, che l’Azienda ha formalizzato nel Documento di Politica Energetica (SGE), dove si impegna ufficialmente a mettere a disposizione risorse umane, finanziarie e tecnologiche per intraprendere un processo di miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche.

«Che cosa abbiamo fatto nel pratico? Inizialmente – Riccardo Signorini, Responsabile Manutenzione ed Investimenti Fabio Perini S.p.A.– abbiamo attuato interventi che possono essere definiti “da buon padre di famiglia” come, ad esempio, spegnere i carriponte di notte e utilizzare la nostra domotica per ridurre sprechi di energia elettrica e riscaldamento. Inoltre, attraverso la metodologia LSS, abbiamo individuato la miglior strategia per un sistema di gestione dell’energia più efficace, che ha portato la Fabio Perini, già nel 2016, a potersi fregiare del premio “Italia in Classe A” dell’Enea».

Successivamente, Fabio Perini S.p.A. ha inserito i led nelle officine, il solare termico per avere l’acqua calda in estate, le pellicole solari per le finestre esposte a sud e ovest e, infine, ha sostituito uno dei compressori ad aria con uno di nuova generazione con inverter.

I risultati ottenuti sono stati sorprendenti: dal 2015 l’Azienda ha risparmiato il 12% di energie e 1.530 ton. di CO2, pari a 729 ettari di foreste salvate.

Grazie ai sistemi di gestione dell’energia, collegati alla norma ISO 50001, la Fabio Perini S.p.A diventa un partner chiave per i clienti, che pongono tra le loro priorità la sostenibilità, aiutandoli a collegare il loro core business a questo aspetto.

«La Certificazione ISO 50001 è stata impegnativa per tutti noi, ma tra i vari nostri valori – continua Riccardo Signorini – c’è anche quello di perseguire un modello di crescita sostenibile e proficua. Una sfida stimolante, un atto dovuto. Per le prossime generazioni e per noi stessi».

“L’ottenimento della certificazione ISO 50001 è sicuramente un traguardo prestigioso ma è anche l’inizio di un percorso virtuoso che ha intrapreso la Fabio Perini. Un percorso che ha portato allo sviluppo di accorgimenti tecnici applicati ai prodotti dell’azienda e mirati all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche che ad oggi costituiscono un plus interessante per i clienti sensibili alla sostenibilità, e all’avanguardia per le aziende del settore”. Ha commentato Alessio Galeotti, Enterprise Customer Manager di DNV GL.

Didascalia foto: da sinistra Giovanni Francescutti Enterprise Customer Sales Manager DNV GL - Business Assurance e Oswald Cruz CEO Fabio Perini S.p.A.