Essity e la mostra di Ida Borg alla casa del Boia

lunedì, 15 ottobre 2018, 14:29

di annalisa ercolini

Dal 13 al 19 ottobre, il Museo della Casa del Boia apre le porte all’installazione audiovisiva Hygiene “A Circle of Life” che fa parte della mostra internazionale e itinerante Fotografiska realizzata dall’artista Ida Borg.

La mostra fotografica è stata ospitata a Stoccolma, Londra, New York e Messico mentre qui a Lucca è stata proposta come installazione audiovisiva e per questo è una prima assoluta promossa dall’azienda svedese Essity. L’azienda leader mondiale nel settore dell’igiene e della salute è presente sul territorio italiano dal 1983 con cinque stabilimenti, tre di queste in Toscana: Porcari, Collodi ed Altopascio con 850 dipendenti.

L’idea innovativa che l’azienda svedese ha portato in Italia è la creazione di un messaggio attraverso l’opera dell’artista Borg. Hygiene “A circle of life” che significa circolo di vita, del tempo e dello spazio, perlustra il concetto di tempo da un punto di vista quantitativo e qualitativo. In questo ciclo l’igiene ha un ruolo essenziale, Essity invita lo spettatore a riflettere su aspetti della vita che in alcuni luoghi del mondo possono sembrare scontati ma in altri non lo sono affatto.

“Si sposa perfettamente con i valori della nostra azienda – spiega Antonio Zanframundo direttore dei tre stabilimenti toscani - il cui nome nasce dalla fusione di due termini anglosassoni: essenziale e necessario. E cosa c’è di più essenziale e necessario dell’igiene? L’artista Ida Borg ha proprio lavorato sull’unione di tre punti focali: igiene, benessere e salute.”

Difatti l’artista ha creato un gradevole connubio fra parole e immagini, le quali proiettate nella location del Museo rendono ancora più coinvolgente l’atmosfera ma soprattutto cristallizzano un messaggio, un significato.

Il sindaco Alessandro Tambellini ha introdotto il suo discorso di apertura con una battuta riguardo al nome del luogo nel quale è ospitata la mostra: la Casa del Boia. Dopodiché ha illustrato il termine dell’igiene partendo dall’800 in altri territori e paesi, ha terminato il suo brillane intervento con dei ringraziamenti sentiti: “Grazie davvero per quello che avete fatto stasera, per il vostro futuro e per la vostra attività e per questo settore di così grande pregio.”

Il vice presidente della Croce Verde Daniele Massimo Borella ha voluto omaggiare i responsabili di Essity con un libro che racconta la storia della Croce Verde.

Ha introdotto la presentazione della mostra Nicola Parrini Hr director di Essity: “L’arte è un elemento nuovo nel nostro campo, lo abbiamo pensato per suscitare una riflessione intorno a questo tema.”