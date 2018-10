Le nuove frontiere della cultura: a LuBeC2018 si parla di benessere e salute

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:26

E’ stato inaugurato oggi a Circleville, in Ohio (USA), il nuovo stabilimento integrato di Sofidel, uno dei gruppi leader a livello mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Di proprietà delle famiglie Stefani e Lazzareschi, il Gruppo è noto in Italia in particolare per il marchio Regina

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:30

Docente di fisica alla Scuola IMT, per i prossimi tre anni guiderà l'organizzazione internazionale che promuove lo sviluppo della scienza dei sistemi complessi

giovedì, 27 settembre 2018, 13:07

Contenere la spesa farmaceutica attraverso la prescrizione e somministrazione di terapie appropriate, in particolare in specifici ambiti dove si registra un elevato impiego di farmaci ad alto costo, come quelli oncologici, oncoematologici e biosimilari. E’ uno degli obiettivi della collaborazione della Asl Toscana nord ovest con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche...

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:15

Si è tenuta oggi a Nyergesújfalu l’inaugurazione dell’impianto di Lucart in Ungheria alla presenza di un ampio pubblico tra cui, oltre ai lavoratori Lucart, vi erano: l’Ambasciatore Italiano in Ungheria, Massimo Rustico, il Segretario di Stato in Ungheria, Pál Völner, e del Sindaco di Nyergesújfalu, Magdolna Mihelik

mercoledì, 19 settembre 2018, 15:36

Fabio Perini S.p.A ha ottenuto la prestigiosa Certificazione ISO 50001 sul risparmio energetico. Si tratta di un traguardo importante raggiunto dopo un percorso iniziato nel 2012 e che pone la Fabio Perini S.p.A. tra le aziende più all’avanguardia del settore converting e non solo

lunedì, 17 settembre 2018, 11:07

Si intitolano ‘Ener – Tech’ e ‘Build Tech’ i nuovi corsi biennali organizzati da ITS Energia e Ambiente e promossi nel mese di settembre in tutta la Toscana. Mercoledì 19 settembre le nuove opportunità formative saranno presentate a Lucca nel corso dell’Info Day che si svolgerà alle ore 10 presso...