Sviluppo sostenibile



Essity premiata per innovazione e sostenibilità

venerdì, 23 novembre 2018, 12:14

Nuova connettività, intuizioni dei clienti ed effettivo valore per i clienti: questi sono gli elementi che hanno convinto la giuria a considerare Tork EasyCube® come un'innovazione che continua ad innovare. Tork EasyCube®, lanciato nel 2014, è il software di gestione delle strutture, leader a livello mondiale, per la pulizia basata sui dati. I sensori che misurano il traffico dei visitatori e i livelli di ricarica dei dispenser consentono ai responsabili delle strutture e al loro staff di pulire esattamente ciò che è necessario, quando e dove è necessario.

Utilizzando i dati raccolti presso strutture come parchi di divertimento, centri commerciali, aeroporti ed uffici, Essity può dimostrare una riduzione del 24% dei cicli di pulizia necessari, oltre al 20% in meno di ore trascorse a pulire, aumentando allo stesso tempo la qualità del servizio e la soddisfazione dei dipendenti.

Gli impegni e le attività dell’azienda su temi come benessere, riciclo ed economia circolare, sono stati premiati come best-in-class dalla giuria, che ha attribuito ad Essity il premio per "Best Practice Sostenibilità". L'introduzione di Tork PaperCircle™, il primo servizio al mondo di riciclo per asciugamani in carta, è stata menzionata come esempio di leadership nell’economia circolare.

Tork PaperCircle™ consente ai clienti di diminuire il loro impatto ambientale e di lavorare in modo circolare, raccogliendo e riciclando fino al 40% rispetto alle attuali opzioni di gestione rifiuti: dati verificati dall’IVL (Swedish Environmental Research Institute Ltd) che ha preso in considerazione i processi evitati.

“Da sempre siamo molto sensibili e attenti al tema della sostenibilità e all’ambiente, per questo continuiamo ad impegnarci a trovare soluzioni che possano garantire un miglioramento tangibile e misurabile delle nostre performance energetiche aziendali”, ha affermato Riccardo Trionfera Commercial Director Professional Hygiene di Essity Italia. “Non possiamo che essere orgogliosi del riconoscimento ottenuto che riconosce i risultati raggiunti e premia tutti i nostri sforzi”.