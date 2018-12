Sviluppo sostenibile



A Villa Bottini torna “Rieco il natale”, il mercatino di Ecoeventi

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:07

Per il sesto anno consecutivo l’associazione culturale Ecoeventi festeggia l’arrivo del Natale con un evento creativo, etico e solidale a ingresso gratuito. Il 21, 22 e 23 dicembre,nella splendida cornice di Villa Bottini, nel centro storico di Lucca, torna RiEco il Natale, la mostra mercato di prodotti artigianali, di riciclo e di riuso con oltre 60 espositori, tanta solidarietà e alcuni importanti progetti sociali. “Una grande festa condivisa con la città, a cui tutti possono partecipare, divertirsi, ma soprattutto vivere il senso più vero del Natale”, spiegano gli organizzatori. Apertura venerdì 21 alle ore 15 fino alle 20 e poi sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 no stop. L’evento è patrocinato dal Comune di Lucca e con il supporto tecnico di Unicoop Firenze, Bocci Carta e Papeschi Srl.

Nuovi banchi come sempre allestiti con cura ed eleganza impreziosiranno l’ingresso, le sale affrescate e le magnifiche cucine rinascimentali di Villa Bottini. Anche quest’anno, tanti operatori che lavorano con il riciclo creativo molti dei quali a tema natalizio che affiancheranno gli immancabili stand di prodotti enogastronomici della tradizione, a km 0 o biologici. Originale anche l’albero di Natale che, per questa edizione, grazie agli artisti presenti in mostra, sarà realizzato con la carta, così come molti altri addobbi che adorneranno la Villa durante l’evento.

Ma Rieco il Natale da anni ormai affianca il suo nome anche alla solidarietà: tra le iniziative collaterali, torna il Gift Day,il giorno del Dono, realizzato in collaborazione con diverse comunità di accoglienza che raccoglieranno i doni che le persone vorranno lasciare sotto l’albero di Natale. Quest’anno i regali saranno donati a varie comunità tra cui il Progetto Club Job, un ambiziosa iniziativa dedicata agli adolescenti che non hanno ancora assolto l'obbligo formativo, iniziativa curata da Leonardo Butelli e che offre sostegno mirato al successo scolastico e all'inserimento sociale e lavorativo, grazie alla collaborazione con tutte le scuole di 1° e 2° grado presenti nel territorio. I regali saranno donati anche al Centro Zenobia, uno spazio polivalente destinato a ragazzi tra i 6 e 14 anni finalizzato a supportare e integrare l’azione educativa delle famiglie e gestito dalla Cooperativa L'Impronta Onlus. Infine, anche i bambini ospiti della casa famiglia S. Margherita per madri con figli in situazione di disagio sociale ed economico, potranno ricevere i doni lasciati dai vititatori sotto l’albero. I doni(anche oggetti usati in buone condizioni) potranno essere lasciati a Villa Bottini durante i giorni della manifestazione sotto il bellissimo albero di carta allestito nel salone centrale del piano nobile, sui pacchetti dovrà essere indicata la scritta “bimbo/bimba” e un numero indicante una fascia di età a cui potranno essere rivolti. A dimostrazione della serietà dell’iniziativa, i doni verranno consegnati personalmente a mano dallo staff di Ecoeventi agli operatori dei vari centri ed ad alcune famiglie, a fine manifestazione. Per tutte le informazioni è possibile telefonare al 347/4480000 o scrivere a info@ecoeventi.com.

Rieco il Natale, quest’anno ha il piacere di ospitare alcuni produttori delle zone del terremoto di Norcia che esporranno articoli del territorio devastato appena due anni fa dal terremoto che ha scosso tutta Italia.

Per i tre giorni di manifestazione sarà possibile gustare un ottimo vin brulè, assaggiare crepes, polpette toscane e degustare ottimi prodotti locali. Vi aspettiamo il 21, 22 e 23 a Villa Bottini, Via Elisa (Lucca).

Tutti gli approfondimenti sul programma e sulle iniziative sono a disposizione sul sitowww.ecoeventi.com/natale. Per informazioni si può telefonare ai seguenti numeri: 347/4480000 – 347/1917818.