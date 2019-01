Sviluppo sostenibile



La sostenibilità di Lucart in mostra alla Fiera Marca di Bologna

martedì, 15 gennaio 2019, 10:29

Lucart rinnova la propria partecipazione alla Fiera Marca, in programma a Bologna il 16 e 17 gennaio. Il Gruppo torna a Bologna con uno stand nuovo, accogliente e luminoso all’interno del quale lo staff Lucart sarà presente per raccontare ai visitatori la propria idea di sostenibilità e innovazione a 360 gradi: creare prodotti di qualità rispettando le risorse dell’ambiente e il futuro delle persone.

Per questa edizione di Marca – il Salone Internazionale sui prodotti a Marca del Distributore, organizzato da BolognaFiere in collaborazione con ADM-Associazione Distribuzione Moderna – i focus di Lucart saranno Fiberpack® e Airlaid.

Fiberpack® è la carta ecologica al 100% ottenuta attraverso l’utilizzo di fibre provenienti dal riciclo di cartoni per bevande tipo TetraPak®, che il Gruppo ha ideato nel 2013 nell’ambito del progetto Natural, virtuoso e pluripremiato. Airlaid è, invece, la carta ottenuta con un processo di produzione innovativo che utilizza l’aria anziché l’acqua nella lavorazione delle fibre di pura cellulosa. La carta Airlaid è quindi super assorbente, resistente anche bagnata e riutilizzabile più volte senza perdere le proprie caratteristiche.

“Il gruppo Lucart si presenta al MARCA da protagonista, grazie ad una storia di oltre 65 anni che l'ha vista e che sempre più la vedrà focalizzata sulla sostenibilità e sulla innovazione come vere leve di business e di sviluppo competitivo” - ha dichiarato Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer - “In un contesto in cui i temi della sostenibilità, della qualità e del consumo consapevole sono sempre più all'ordine del giorno, ed i consumatori chiedono risposte sempre più chiare e con sempre maggior urgenza, non è un caso se il mondo PL mostra i suoi tassi di crescita più importanti nei segmenti premium (+17,9%), bio-eco (+10,5%) e funzionale”.