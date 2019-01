Sviluppo sostenibile



Settimana dell'edilizia sostenibile

sabato, 19 gennaio 2019, 17:53

Lunedi 21 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 si tiene il seminario formativo per i consulenti del lavoro introdotto da Luciana Conti (presidente ordine dei consulenti del lavoro di Lucca) e da Stephano Tesi (direttore Cna Lucca).

L’incontro è diviso in due parti: nella prima parte si parlerà di “Edilizia e normativa” con i seguenti interventi: “La situazione della trattativa del contratto dell’edilizia dell’artigianato e l’attuazione della contrattazione del secondo livello” (Antonio Chiappini, coordinatore Cna costruzioni Toscana); “La bilateralità nell’edilizia; presentazione dell’asseverazione delle imprese edili e di uno speciale pacchetto per i lavoratori autonomi del Comitato Tecnico Paritetico della Toscana (Maurizio Ruini, direttore Cert); “Presentazione delle attività formative sviluppate da Ctp Toscana, in collaborazione con la piattaforma Abitare Mediterraneo” (Irene Piancastelli, responsabile formazione Ctp Toscana).

Nella seconda parte, invece, con inizio alle ore 16, si parlerà di “Contrattualistica e welfare nell’artigianato e nelle Pmi”: “La stagione dei rinnovi CCNL artigianato: aggiornamento sullo stato dell’arte” (Maurizio De Carli, coordinatore relazioni sindacali Cna nazionale); “I nuovi orizzonti della contrattazione di secondo livello e il welfare aziendale” (prof. Michele Faioli, consigliere esperto Cnel e professore Università Tor Vergata di Roma); “I contributi all’assunzione della Regione Toscana” (Chiara Nencioni, responsabile area sindacale e formazione Cna Toscana); “Le novità del decreto dignità per le imprese” (consulente Randstad).

L’appuntamento successivo è previsto, sempre a Lucense, per martedi 22 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 con il seminario per professionisti e istallatori termoidraulici sulla tecnologia impiantistica da parte di Argoclima Spa, azienda leader nella progettazione e produzione di apparecchi per il riscaldamento e climatizzazione. L’argomento trattato sarà “Pompe di calore Argo IM e ISRIES a recupero di calore. Soluzioni integrate per riscaldamento, condizionamento e produzione acqua calda sanitaria” (Ing. Renzo Scattolin – Argoclima Spa).