Sviluppo sostenibile



A San Micheletto si parla di rifiuti con Rossano Ercolini

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:02

Martedì 5 febbraio, dalle ore 9,30, all'auditorium San Micheletto, si terrà l'incontro "Passare dall'era dei rifiuti all'era delle risorse: la sfida", con Rossano Ercolini, coordinatore di Zero Waste Italy. L'iniziativa verrà presentata dalla presidente del Centro di cultura e sviluppo dell'Università Cattolica di Lucca, Gemma Giannini.

Rossano Ercolini è fondatore del movimento "Zero Rifiuti" e vincitore, nel 2013, del prestigioso Goldman Environmental Prize (spesso definito "il premio Nobel per l'ambiente"). L'incontro rientra nel programma del progetto Ambientiamoci 2018/2020 dal titolo "Emergenza rifiuti, una sfida di oggi per le generazioni future": un'opportunità di formazione per le classi delle scuole superiori presenti sul territorio sui temi del rispetto dell'ambiente, della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare.

L'incontro, organizzato dal Centro di Cultura per lo Sviluppo, dall'Associazione Aster Natura Toscana e dall'ISI Pertini. Per informazioni: 349 0964580, e-mail cdc.lucca@unicatt.it.