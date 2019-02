Sviluppo sostenibile



"Fa' la cosa giusta 2019": espositori lucchesi alla fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

lunedì, 25 febbraio 2019, 11:40

Nel 2019 Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giungerà alla sua sedicesima edizione, che si terrà dall'8 al 10 marzo a fieramilanocity, confermando l'ingresso gratuito per i visitatori sperimentato lo scorso marzo.



La scorsa edizione si è chiusa con 91.000 presenze, in crescita del 30% rispetto all'anno precedente. Anche alcune realtà della provincia di Lucca saranno protagoniste di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.



Da Lucca nella sezione Turismo consapevole e Percorsi tornano i viaggi nella natura dell’Associazione Culturale tra Terra e Cielo: proposte con una cura particolare all’alimentazione macrobiotica, al benessere e alla salute; viaggi a piedi in gruppo e con una guida. Tra le mete: la Maremma etrusca, il Parco del Ticino e la Corsica.



Da Porcari nella sezione Servizi per la Sostenibilità e Mobilità arriva Lucart, gruppo industriale tra i principali produttori a livello europeo di articoli in carta destinati al consumo quotidiano quali quella igienica, per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti, e carte monolucide. La prima azienda italiana ad aver sviluppato la tecnica della disinchiostrazione dei maceri per la produzione di carta tissue e monolucida sottile per imballaggi flessibili. Ha sviluppato il primo impianto in grado di recuperare le fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande tipo Tetra Pak®, un progetto eco-rivoluzionario che ha permesso di ottenere una carta di ottima qualità nel pieno rispetto dell’ambiente.