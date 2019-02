Sviluppo sostenibile



Incontro sui modelli di sviluppo e il problema della sostenibilità ambientale

giovedì, 28 febbraio 2019, 14:49

Nuovo interessante appuntamento con il progetto Ambientiamoci 2018-20. Giovedì 7 marzo alle ore 10.30, all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, Thomas Bassetti, professore associato di economia presso l'Università di Padova, interverrà su "I modelli di sviluppo tradizionali e il problema della sostenibilità ambientale". Coordina l'incontro la presidente del Centro di cultura e sviluppo dell'Università Cattolica di Lucca Gemma Giannni. L'evento è a ingresso libero e aperto a tutti.

Il progetto Ambientiamoci 2018-20 "Emergenza rifiuti, una sfida di oggi per le generazioni future" è promosso dal Centro di cultura e sviluppo dell'Università Cattolica di Lucca, dall'ISI Pertini e dall'Associazione Aster Natura Toscana. L'iniziativa è nata per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza che assume la gestione dei rifiuti per le città, con tutte le problematiche connesse, quali la riduzione, la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo, la discarica e in particolare l'inserimento dei processi industriali nell'ottica dell'economia circolare.

Il progetto Ambientiamo 2018-20 si avvale di lezioni frontali interattive, visite guidate, laboratori di gruppo in classe, produzione di elaborati secondo l'indirizzo specifico della scuola. I destinatari sono le classi III e IV degli istituti superiori della provincia. Per informazioni e adesioni: 349 0964580 (Gemma Giannini), e-mail cdc.lucca@unicatt.it.