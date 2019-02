Zero Waste, Rossano Ercolini incontra gli studenti dell’ISI Pertini

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:05

Distribuito dalla vercellese The Wellness Store, pulisce il bucato senza l’uso di detersivi: è ipoallergenico, ad inquinamento zero, più efficace contro gli odori e si utilizza per un anno

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:02

Martedì 5 febbraio, dalle ore 9,30, all'auditorium San Micheletto, si terrà l'incontro "Passare dall'era dei rifiuti all'era delle risorse: la sfida", con Rossano Ercolini, coordinatore di Zero Waste Italy. L'iniziativa verrà presentata dalla presidente del Centro di cultura e sviluppo dell'Università Cattolica di Lucca, Gemma Giannini

sabato, 26 gennaio 2019, 13:17

Oltre 400 imprese hanno preso parte ai sette incontri promossi all’interno della seconda settimana rivolta all’edilizia sostenibile, promossa da Cna Costruzioni e Cna Istallazione Impianti di Lucca

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:08

“Abitare Mediterraneo”, la piattaforma regionale di cui Lucense è partner, è una delle protagoniste della Settimana dell’“Edilizia Sostenibile”, promossa da CNA Lucca

giovedì, 24 gennaio 2019, 18:14

Il settore delle istallazioni e della impiantistica è fra i pochissimi settori che è riuscito a passare quasi indenne dalla crisi economica degli ultimi anni ed è anche uno dei protagonisti del nostro benessere quotidiano, visto che ha un ruolo determinante nella predisposizione degli ambienti in cui viviamo

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:59

Ambiente: lotta alla plastica, "Il Mare d'Inverno" di Fare Verde sulla spiaggia di Tonfano. Volontari in azione domenica 27 gennaio lungo il litorale per pulire la spiaggia dalla plastica. L'assessore Bartoli: "giornata per sensibilizzare comunità"