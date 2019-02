Sul lago di Massaciuccoli liberazione pubblica di uccelli acquatici curati e riabilitati

Altri articoli in Sviluppo sostenibile

lunedì, 25 febbraio 2019, 11:40

Nel 2019 Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giungerà alla sua sedicesima edizione, che si terrà dall'8 al 10 marzo a fieramilanocity, confermando l'ingresso gratuito per i visitatori sperimentato lo scorso marzo

martedì, 12 febbraio 2019, 13:55

Oggi giorno tutti comprendono quanto sia prezioso il nostro pianeta e la maggior parte delle persone sanno quanto sia importante conservare al meglio le risorse disponibili, per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare il futuro della Terra

sabato, 9 febbraio 2019, 12:04

Martedì 5 febbraio, all’auditorium San Micheletto, si è tenuto l’incontro “Passare dall’era dei rifiuti all’era delle risorse: la sfida”, con Rossano Ercolini, coordinatore di Zero Waste Italy. Hanno partecipato gli studenti dell’ISI Pertini. L’iniziativa è stata presentata dalla presidente del Centro di cultura e sviluppo dell’Università Cattolica di Lucca, Gemma...

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:05

Distribuito dalla vercellese The Wellness Store, pulisce il bucato senza l’uso di detersivi: è ipoallergenico, ad inquinamento zero, più efficace contro gli odori e si utilizza per un anno

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:02

Martedì 5 febbraio, dalle ore 9,30, all'auditorium San Micheletto, si terrà l'incontro "Passare dall'era dei rifiuti all'era delle risorse: la sfida", con Rossano Ercolini, coordinatore di Zero Waste Italy. L'iniziativa verrà presentata dalla presidente del Centro di cultura e sviluppo dell'Università Cattolica di Lucca, Gemma Giannini

sabato, 26 gennaio 2019, 13:17

Oltre 400 imprese hanno preso parte ai sette incontri promossi all’interno della seconda settimana rivolta all’edilizia sostenibile, promossa da Cna Costruzioni e Cna Istallazione Impianti di Lucca