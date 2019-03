Sviluppo sostenibile



Lucart partecipa alla 18^ edizione di “Riciclo Aperto”

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:32

Lucart - azienda leader in Europa nella produzione di carte tissue, airlaid e monolucida - rinnova la sua partecipazione a Riciclo Aperto, iniziativa che apre le porte della filiera del riciclo di carta e cartone promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base di Cellulosa, in collaborazione con la Federazione della filiera della Carta e della Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima, e con il patrocinio di Anci e Ministero dell’Ambiente.

L'azienda aprirà le porte dello stabilimento di Diecimo – uno dei più grandi stabilimenti integrati per la produzione e trasformazione di carte per uso igienico in Europa – ai visitatori (scuole, cittadini, dipendenti e giornalisti) nella giornata di venerdì 29 marzo dalle 8:30 alle 16:00. È possibile prenotare telefonicamente una visita guidata dello stabilimento, con l'ausilio delle "Eco-Guide" di Lucart, presso il centralino di Diecimo (0583 83701) e indicando l'orario preferito per la visita. Già oltre 1.500 persone hanno aderito all'iniziativa.

Obiettivo di Riciclo Aperto è far conoscere le varie fasi di lavorazione della carta riciclata - dal trattamento della carta da macero alla depurazione delle acque, fino all’utilizzo degli scarti di produzione nella realizzazione di nuovi prodotti - e illustrare il modo in cui Lucart grazie a un processo produttivo tecnologicamente innovativo e senza l’utilizzo di sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente sia in grado di ottenere una carta ecologica al 100%.

A conferma dell’impegno di Lucart nei confronti dell’ambiente, l’azienda ha avuto modo di appurare i vantaggi ambientali della carta igienicarealizzata usando materiali riciclati rispetto a quella prodotta partendo da materie vergini, durante il percorso di certificazione EPD (Environmental Product Declaration) recentemente intrapreso.

Per ogni tonnellata di carta igienica riciclata prodotta sono stati misurati, infatti, diversi vantaggi ambientali rispetto alla carta da cellulosa “vergine”, ovvero:

La riduzione dell’80% sul consumo di risorse rinnovabili, con un risparmio di 4.060,9 kg di legno

La riduzione del 38% sul consumo delle risorse idriche, vale a dire 50,63 m3 di acqua;

Un risparmio di 404,50 kg di CO2, il gas fra i maggiori responsabili dei cambiamenti climatici.