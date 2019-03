Sviluppo sostenibile



Lucca si mobilita per l'ambiente e contro i cambiamenti climatici

venerdì, 8 marzo 2019, 14:56

Le istituzioni locali devono fare la propria parte, in misura sempre maggiore, di fronte all'urgenza di fronteggiare i cambiamenti climatici: come il movimento globale, lanciato dalla giovanissima ragazza svedese Greta Thunberg, sta chiedendo in ogni parte del mondo.

Con questa convinzione, stamani (venerdì 8 marzo) la commissione lavori pubblici ed ambiente del Consiglio comunale di Lucca ha ospitato gli organizzatori delle manifestazioni (lo "sciopero per il clima", appunto) che, venerdì 15 marzo prossimo, saranno organizzate anche nel Centro storico della Città, come in altre cento piazze del Paese e poi anche in tutto il mondo. A rappresentare gli organizzatori, erano presenti Rebecca Petri, Leonardo Romani, Francesca Mugnai, Livio Menicucci, Emanuele Marzona, Pietro Minutelli, Nicoletta Olivati e Arianna Chines.

"Abbiamo accolto ed ascoltato volentieri i gruppi che si sono organizzati sul nostro territorio, per ribadire l'urgenza con cui è ormai necessario affrontare le gravi conseguenze prodotte dai cambiamenti climatici – sottolinea il presidente della commissione, Daniele Bianucci – Anche Lucca, infatti, si mobilita per il clima e per il futuro e lo fa in modo esemplare. Questa è vera partecipazione e vero interesse per il futuro. Di fronte a un tale movimento, le istituzioni non possono stare a guardare: abbiamo organizzato questo primo incontro, perché siamo convinti che tematiche come queste debbano stare al centro dell'agire quotidiano di tutte le Amministrazioni. E anche il Consiglio comunale proseguirà su questa strada: assicurando spazio ed attenzione alle richieste e alle criticità evidenziate".

Alla commissione ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini.

Gli slogan scelti dagli organizzatori sono gli stessi che stanno contraddistinguendo il movimento in tutto il mondo: #climatestrike e #FridaysForFuture. Tra le richieste avanzate dagli organizzatori: l'impegno a dichiarare lo "stato di emergenza climatica" e a fissare un obiettivo di riduzione a zero delle emissioni locali nette per il 2030; considerare la lotta al cambiamento climatico e la transizione ad un'economia sostenibile come priorità numero uno dei prossimi dieci anni; attuare i piani di transizione climatica secondo i principi di equità, democrazia e trasparenza.

Due le manifestazioni al momenti in programma a Lucca venerdì 15 marzo prossimo: la prima alle ore 9,00, con partenza da Piazzale Verdi; la seconda alle ore 17,00, con partenza da Piazza del Giglio.